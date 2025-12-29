教育部公費學人俱樂部交流 強化科技知識鏈結

記者劉昕翊／綜合報導

為促進海外學人與國內產官學研之交流互動，教育部日前舉辦「公費學人俱樂部」交流活動，邀集40位已畢業之公費獎學金學人及10位產官學研界專家齊聚，探討AI在產學面、政治面、教育訓練、研究及公民協作上的應用與發展，期透過經驗分享與跨域對話，協助掌握國際前沿動態，強化我國國際人才與先進科技知識鏈結。

活動以「永續思維、智慧實踐」為核心主軸，聚焦「AI驅動的產業創新與轉型」、「AI治理、政策與永續」及「AI素養、教育與健康應用」3大議題，出席與會之學人與專家學者均具海外求學、研究或產業實務經驗，留學國別涵蓋美國、英國、瑞典、加拿大、日本、德國、法國及韓國等多國高等教育機構，並任職於國內外教研單位或企業。

國立成功大學資工系教授陳培殷表示，學校單位面臨AI科技帶來的數位轉型，當生成式AI被作為教學工具時，必須思考哪些內容可透過AI進行批判式思考教學，避免僅為搭上AI浪潮而刻意去使用，並強調，AI僅是作為資料搜集分析的工具，但不是解決所有問題的萬靈丹。我國氣候對策協會執行長黃業棠也以「AI吃電時代的治理與永續」為題進行分享，認為AI治理不只資料與模型治理，也應包含電力責任與系統成本；需建立讓負載中心可被看見、可被調度的制度設計，以降低對氣候的負擔。

教育部司長李毓娟指出，面對AI技術快速發展與跨域應用趨勢，學人俱樂部平臺有助於促進海外學人與國內機構交流，提供多元國際與產業實務經驗，作為我國推動人才培育、跨域合作與政策規劃之重要參考。

此外，活動同步舉辦「學人經驗影片甄選」頒獎典禮，表揚優秀學人分享申請教育部獎學金經驗與出國留學準備，其中，公費留學考試組由學人吳昀慶榮獲優選、陳沛瑜獲得佳作，分別獲頒教育部獎金新臺幣1萬元及5千元，以肯定其用心投入與創意表現。

教育部日前舉辦「公費學人俱樂部」交流活動，探討AI在產學面、政治面、教育訓練、研究及公民協作上的應用與發展。（教育部提供）