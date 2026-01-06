教育部加碼補助提升公立幼兒園餐點品質 114學年投入3.5億元

〔記者林曉雲／台北報導〕為提供幼兒更豐富且營養均衡的飲食，並如實反映物價及食材採購成本，教育部自113學年度起，全面協助各地方政府調升公立幼兒園餐點費數額，中央和地方於114學年度持續投入約4億元，其中教育部國教署補助3.5億元，地方負擔約5000萬元，中央投入經費占比達87.5％。

教育部國教署組長王慧秋說明，考量各地區生活成本與食材採購條件不同，現行餐點費以一般地區每日95元、偏遠地區每日105元為參考基準，並授權各地方政府依物價水準與實際需求彈性調整，以確保供餐運作順暢，透過經費挹注，展現政府保障對幼兒營養的關注。

王慧秋表示，幼兒飲食與身心發展密切相關，教育部持續從制度與資源兩端著手，建立完善的幼兒園供餐機制，除明定餐點供應原則與營養基準，提供各園所實務依循外，也透過經費挹注，協助各地方政府落實相關規範，讓幼兒在校園中獲得穩定且適切的飲食照顧。

王慧秋也說明，教育部持續補助各地方政府，配置公立幼兒園廚工人力，由專責人員於園內製備餐點，兼顧食品安全與營養需求，114學年度延續相關補助機制，補助廚工1702人，經費約2.55億元，強化幼兒園自主供餐能力，提升整體餐點品質。

王慧秋表示，教育部將持續掌握各地供餐執行情形與物價變化，適時滾動檢討相關配套，透過制度精進與資源支持，讓公立幼兒園餐點兼具品質、營養與穩定性，為幼兒健康成長奠定良好基礎。

