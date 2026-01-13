教育部助國中小打造雙語生活化 推動師生共學

高雄市立福山國中結合教學活動與在地資源，讓學生進行文化介紹雙語展能

臺南市西門實小透過推動雙語生活化，讓每位學生皆為多語解說員

為了配合「2030雙語政策」持續推進，在既有雙語教育推動成果基礎上，進一步深化政策內涵與實踐層次，讓雙語學習從課程逐步走進校園日常，教育部國民及學前教育署自114學年度起整併相關雙語措施，推動「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」，補助全國22縣市經費共4.08億元，引導學校依發展條件與特色，將雙語融入校園情境、行政運作與學生活動，陪伴學生在熟悉且安心的學習環境中，穩健培養雙語溝通能力與國際視野。

廣告 廣告

國教署表示，目前全國已有1,049所國中小學參與該計畫，雙語不再侷限於教室內的學習內容，而是自然流動於校園的各個角落，從行政溝通、學生活動到日常互動，形塑師生共學、彼此支持的校園氛圍，讓語言真正成為孩子「每天都用得到」的學習工具，展現2030雙語政策邁向深化落實的重要進程。

為了支持學校穩健推動雙語生活化，國教署持續傾聽教育現場的聲音，蒐集各校實務經驗，並透過專業團隊陪伴、資源挹注與交流機制，陪著學校一步一步前行。過程中以共識會議提供溫暖且多元的實踐範例，如臺南市西門實驗小學，展現長期投入雙語推動的深厚能量。學校將雙語自然融入行政運作與校園生活，從晨間雙語廣播、朝會英語口令，到學生以雙語介紹學習成果、接待訪賓，讓語言在校園中自在流動。校方秉持「帶起每一個孩子」的信念，鼓勵學生化身多語解說員，並走進社區協助營造雙語環境，將學習的溫度與國際視野，溫柔地延伸到校園之外。

國教署舉例，各校依校情與學生特性，發展出不同但同樣溫暖的雙語生活化路徑，像是高雄市立福山國中，則以「營造雙語生活，迎向未來社會」為發展願景，結合校園布置、課程活動與數位資源，打造貼近學生生活的沉浸式雙語學習情境。學校透過雙語有聲書與學生雙語影音創作，讓語言學習與科技素養相互交織，並藉由雙語闖關活動、健康操及親子園遊會，讓雙語學習自然延伸到家庭與社區。學生在實際導覽與交流中，逐漸累積自信，化身國民外交小尖兵，在真實情境中勇敢開口，展現屬於自己的學習光芒。

參與計畫的教師也分享，透過經驗交流與專業支持，不僅更清楚掌握雙語生活化的推動方向，也深刻感受到來自中央持續陪伴的力量。許多學校體會到，雙語生活化能夠穩定落實，關鍵在於全校凝聚共識、共同投入，讓孩子在被理解、被支持的環境中，安心嘗試、勇於表達，慢慢累積屬於自己的成長步伐。