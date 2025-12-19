教育部助攻 部落與學校同行傳承原民文化

宜蘭縣金岳國小師生同參與家屋施作過程。(教育部提供)

花蓮縣太平國小擴建小米園，讓小米課程有更豐富且多元的實地學習空間。(教育部提供)

南投縣久美國小感恩祭的主祭者站在家屋屋頂進行拋酒糟儀式。(教育部提供)

為了讓原住民族文化扎根，教育部自109年起啟動「原住民族文化學習場域建置計畫」，補助學校經費邀請部落耆老入校參與課程、空間設計，5年來已經補助近90所學校約1.6億元，讓學校與部落攜手成為傳承文化的力量。

教育部國民及學前教育教署原民特教組組長孫旻儀表示，推展「原住民族文化學習場域建置計畫」是希望讓學校成為保存原住民族文化的重要基地，透過補助經費，鼓勵各校從在地文化出發，讓部落耆老與文化工作者共同參與課程、空間與活動設計，讓學校以教育方式，讓族群文化在校園扎根。

孫旻儀組長說，計畫最高補助各校200萬元，自109年辦理至今，已有近90所學校參與，補助經費達1.6億元，且補助校數逐年增加。

例如南投縣久美國小全校師生與部落族人一起建置布農族卓社群傳統家屋，並將家屋議題融入各年級校訂課程，家屋成為文化教育的重要教材與教具，也成為校內舉辦重大活動的場域，包括舉辦感恩祭、族語教師介紹傳統器具與生活文化等。

花蓮縣太平國小建置傳統小型聚落，修繕家屋並擴耕小米園，營造傳統部落生活情境作為教學場域。學校課程融入開墾祭、播種祭及上樑儀式等傳統祭儀，邀請部落耆老帶領師生祈福，讓學生親身體驗祭儀文化，理解部落生活與信仰的連結。透過實作與體驗，學生能深刻認識民族植物、祭儀文化與生活智慧，讓原民文化教育向下扎根。

宜蘭縣金岳國小以校本課程「Tayal Calay—成為真正的泰雅人」為主軸，將泰雅族工藝美學與建築智慧融入教學中。學生親身參與家屋屋頂修繕、建置穀倉與獵寮陷阱區的打造，師生與部落工班共同合作，使建造現場成為文化學習的課堂。學校同時以數位影像紀錄整個過程，作為日後珍貴的教學教材。透過文化場域學習，學生得以在自然環境中體驗泰雅文化之美，培養多元文化素養與族群認同感。