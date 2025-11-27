教育部友善生理用品計畫上路2年 民團盼改善4面向

教育部自2023年起推動「友善提供多元生理用品計畫」至今已經2年，一些青年團體和立委今天(27日)舉行座談會，除了肯定教育部的政策外，也希望在生理用品的可近性、多元性、經費補助和月經教育等4面向可以再加強。

教育部推動友善生理用品計畫已經超過2年，全球小紅帽協會、台灣一滴優教育協會、台灣青年民主協會及民進黨數名立委27日在立法院舉行座談會，對相關政策進行討論與檢討。

小紅帽協會執行長林薇就表示，台灣是亞洲第一個有這樣政策的國家，值得肯定。不過，根據政策上路以來的滿意度調查，只有3.1分，滿分為5分，她認為大方向是對的，但包括經費以及可近性或多元性等一些細節可以再加強。林薇：『(原音)希望能夠去檢討可近性這件事，就是剛講到的，可不可以更方便取用，學生也都知道在哪裡。再來是生理用品的多元性，現在很多學生表示說，老師可能就買其中一個尺寸衛生棉，但其實大家需要的品項是不一樣的，可能需要護墊、可能需要不一樣尺寸的衛生棉、衛生棉條等多元生理用品，能不能都備齊，讓學生有需要的都可以取用。』

台灣一滴優教育協會倡議專員、目前仍是高中生的馮于捷提到學校的實際狀況，她指出，很多學校的生理用品都放在健康中心，救急時並不方便；而且用品尺寸單一、各校補助基準不同，她認為應該把教育、發放、設備、宣傳、管理等費用都納入考量。

台灣青年民主協會理事長楊資穎則以自身經驗分享，表示在校園現場只看到空的生理用品盒，反映出政策與實際面的落差。她也提到近年協會還是有收到案例，包括老師發表月經汙名化的言論以及請生理假遭威嚇等，顯示校園對月經議題的理解仍不足。

在政策上路滿2年之際，與會團體與立委們呼籲教育部攜手地方政府與各級學校，共同檢討校園的生理用品發放點和多元性，並擴大經費補助範圍，全面落實月經教育，讓月經平權不再只是政策口號，打造友善的學習環境。(編輯：許嘉芫)