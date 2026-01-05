教育部取消補助 鍾東錦怒轟中央

教育部近日發函苗栗縣政府，通知有關頭份國中第2期校舍新建計畫、頭份市文中三用地新建30班國小，以及文中七等案，全部取消補助。苗栗縣長鍾東錦5日上午看到教育部公文氣到不行，痛批苗栗縣不但繳的稅多，然後拿回來的少，現在的政治更整個亂了套，政治應該是要能夠協商，結果中央完全不能協商，「這樣讓苗栗縣很痛苦，中央不應該這樣對苗栗！」

鍾東錦昨表示，如果要按民進黨的版本，苗栗縣不見得會反對，但是最起碼要把數字公布出來，但是行政院不公布數字，然後要逼藍營執政縣市首長去向縣籍立委施壓，來支持行政院版的《財劃法》；老實說，這樣子政治整個亂了套，政治應該是要能夠協商，但行政院完全不能協商，他覺得讓苗栗縣很痛苦，因為苗栗縣的財政很辛苦、是吃虧的縣，不但繳的稅多，然後拿回來的少，不像屏東、嘉義都是繳的少，拿回來的多。

鍾東錦並舉部立苗栗醫院規畫新建2棟急重症及癌症大樓為例，苗栗縣在醫療方面完全不足，中央本來就有義務跟責任要來支持，但部立苗栗醫院本來要蓋2棟大樓的，竟然5年都發包不出去，這點行政院應該要責成衛福部專案處理，這樣才對得起苗栗縣民。

鍾東錦直言，他感覺部立醫院在全台灣是倒數幾名，衛福部有非常重大的責任，苗栗不單是醫療資源不足，也沒有1所好的高中，更沒有1所會讓人羨慕的大專院校，真的讓他感覺到不可思議。

他說，縣府當然希望苗栗學子將來升高中、升大學不要太辛苦，大家都應該要一起努力，因為早上看到教育部那紙公文，他氣到現在，一直到參加活動看到小朋友很可愛才比較平息。

鍾東錦強調，苗栗有充足的水，要供應大台中、新竹市一部分，苗栗有充足的電，通霄電廠的發電量應是全台灣第一名，所以中央不應該這樣對苗栗。至截稿前，教育部未回應。