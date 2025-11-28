教育部品德教育特色學校觀摩及表揚 31校獲獎

獲獎學校之一、嘉義縣太保市南新國小校長莊政道分享

教育部政務次長張廖萬堅

為了鼓勵品德教育推動具特色的學校，並分享交流各校推動經驗，教育部今天(28日)於國家圖書館舉辦「114年教育部品德教育特色學校觀摩及表揚大會」，表揚31所特色學校，包括大專校院6所、高級中等學校1所、國中7所及國小17所，並辦理特色學校書面展示觀摩與交流，激勵學校親師生全面參與，形塑優質的校園品德文化。

獲獎的各個學校，分享如何在校內推動品德教育，並都強調做比說更重要。

教育部政務次長張廖萬堅致詞時指出，學校透過不同的策略和多元活動，積極推動品德教育，實踐教育目標，使學生能夠成為更好的自己並為社會做出貢獻。期待各校發揮「教育部品德教育促進方案」政策推動理念，結合地方及學校特色，採取「跨教育階段別合作」、「與社區合作」及「與民間團體合作」的方式，實踐「自發、互動、共好」的精神。

廣告 廣告

獲獎學校之一、嘉義縣太保市南新國小校長莊政道分享，學校長期推動品德教育，以「說好話、做好事、存好心」三好校園為核心，營造正向校園文化，學生普遍養成禮貌、尊重與友善的習慣，校園衝突顯著減少。師生互動和諧，家長參與度高，學校與家庭形成合作力量。在具體做法上，學校結合多元活動與課程，像是舉辦「三好兒童表揚」、「作家有約」閱讀講座、各類宣導親節與教師節感恩活動等。透過生活教育與實作，學生能內化品德概念。食農教育更是特色，孩子親手種植蔬菜後捐贈社區老人食堂。校慶跳蚤市場義賣所得捐助社福團體，也展現助人態度。校長開創「兒童朝會直播」與「跟著校長看世界」，讓學生拓展國際視野，強化禮貌、責任與社會關懷。