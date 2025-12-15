教育部品德教育特色學校評選 南市公園國小榮獲全國特色學校





教育部舉辦114年品德教育特色學校評選，台南市公園國小推動以校為本位的品德教育特色課程，獲得全國特色學校獎。教育局表示，南市從109年起開始推動品德教育領航學校計畫，每年都有學校獲獎，至今已有20所學校獲獎。另外，有11校獲得市級特色學校獎。

教育局表示，南市積極推動品德教育領航計畫，從教師增能至學生閱讀，藉由教師工作坊、浪浪語錄創意圖卡設計、結合布可星球的閱讀計畫和多樣性的班級經營策略分享，融合學校發展具有特色的校訂品德教育，透過具體行動，引導學生成為品德價值的實踐者。

廣告 廣告

教育局表示，公園國小以說好話、做好事、存好心的三好運動為核心，建立完整的品德教育體系。該校以公園兒童．品學兼優．曲直向前為願景，結合品德力、英語力、閱讀力、合作力、行動力等核心素養，透過三好兒童獎勵制度，讓學生成為品德的實踐者。校方更運用社群媒體與家長密切互動，培育品學兼優好學生。

教育局表示，另有文和實小、麻豆國小、立人國小、東區勝利國小、西門實小、東區大同國小、喜樹國小、南化國中、建興國中、後壁國中及南新國中等11校獲得市級特色學校獎，未來將持續鼓勵學校制定具有地方特色的品德教育方案，讓品德教育更加深化。

更多新聞推薦

● 韓國瑜「不克出席」國政茶敘照登場 賴清德：盼在合憲基礎下，持續推動國政