教育部因材網AI學習夥伴 超過75萬師生使用
記者黃朝琴／綜合報導
運用AI（人工智慧）協助教學，成為教育界顯學。教育部開發的線上教育平台「因材網」，也引入生成式AI技術，學習夥伴「e度」以對話式引導，可以接受學生提問、對話，並透過引導式教學，幫助學生釐清概念、協助弄清楚問題、練習題目，給予正向回饋，民國113年9月開放至今，已有超過75萬名師生使用。
教育部今（3）日舉辦「2025自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，除了專題報告，也頒獎表揚教學與行政面向積極推動數位學習的辦公室、學校、人員及領航教師，分別有4個縣市、13所學校、22位教師獲獎，另有39所運用「因材網」實施適性教學成效良好的合作學校接受表揚。
教育部次長劉國偉指出，「因材網」生成式AI學習夥伴「e度」已有超過75萬名師生使用，為因應多元學習需求，未來也會持續推出多款AI學習夥伴，協助教師在課堂中提供更精準、更貼近需求的引導。
按照教育部規劃，「因材網」會有更多AI功能，例如「繪圖精靈」會透過文字轉換圖像，協助學生提升圖像思維與表達能力；「文思精靈」一步一步帶著學生找重點、懂內容、會思考；「樂學精靈」則特別陪伴需要更多支持的學生，用更親切、注重情緒支援的方式提升學習動機與自信心。
教育部「中小學數位學習精進方案」專案辦公室執行秘書郭伯臣分享，「因材網」的過去、現在與未來，他以4年推動歷程為主軸，從建置理念、功能演進、AI學習夥伴e度的開發，到未來跨領域應用與學習行為數據分析，呈現「因材網」從數位學習萌芽階段，到融入生成式AI技術、推動AI學習夥伴e度後，在全國數位教育扮演重要角色，並揭示未來AI與數位學習深度結合的願景。
