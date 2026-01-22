教育部國外教育見習及國際史懷哲計畫 西門紅樓展出成果

師資生國外教育見習及國際史懷哲計畫成果展海報

為了展現我國師資培育政策於國際交流與多元實踐的推動成果，教育部將於明天(23日)起至25日，在臺北西門紅樓舉辦「國外教育見習、教育實習及國際史懷哲計畫聯合成果分享會暨海報展」。這次展覽彙集21校師培大學，共62件、橫跨111至113年度的精彩計畫，透過豐富的成果發表和海報展示，呈現師資生們如何走出臺灣，將教育熱情與專業能力帶到全球不同國家。教育部邀請各界到場欣賞。

教育部強調，這些計畫不僅強化師資生的教學專業，更期盼在跨文化情境中培養其溝通協調、問題解決的全球公民素養，具體實踐「教育無界」的理念，提升我國教育軟實力與國際能見度。

教育部指出，各項計畫依推動重點，展現我國師資培育結合國際交流、在地關懷與專業實踐的多元樣貌。其中，「國際史懷哲計畫」強調教育服務與人文關懷，培養師資生回應全球教育需求的行動力。以國立臺北藝術大學師資培育中心推動的「愛的語言：尼泊爾國際史懷哲藝術教育計畫」為例，師資生前往尼泊爾偏鄉，推動「愛的語言」藝術教育計畫。

師資生將偶戲、舞龍舞獅、竹竿舞等臺灣特色文化藝術元素融入課程，不僅為資源相對匱乏的偏鄉學童帶來前所未有的藝術體驗，更透過跨文化的藝術交流，成功跨越語言隔閡，點燃孩子們學習的熱情與自信。這些真摯的關懷與服務行動，不僅符合史懷哲「服務為本、跨國貢獻」的核心精神，也彰顯了臺灣師資生豐沛的人文關懷與社會責任感，讓教育的星火在國際間持續傳遞光輝。

另外「國外教育見習計畫」則是聚焦於國際教育制度與教學現場之專業觀摩，協助師資生深化比較教育視野，並反思我國教學實務的創新可能。國立臺灣科技大學推動「德國路易斯巴爾職業學校教育見習計畫」，安排師資生前往德國職業學校進行見習。這項計畫使師資生實地觀察德國職業教育的課堂教學模式、評量制度與職涯導向體系，並透過教學與文化工作坊，促進與當地師生之交流互動。計畫中亦結合人工智慧（AI）科技於影片製作與教學活動中，引導學生實作體驗，展現我國教育結合科技與創新的特色。透過此類見習，師資生得以取得具體實證經驗，有效提升國際視野與專業反思能力，為未來我國教育體系注入國際多元經驗。

教育部表示，透過國外教育見習、教育實習及國際史懷哲計畫，師資生不僅強化教學專業與課堂實踐能力，更能在跨文化情境中培養溝通協調、問題解決及全球公民素養，落實全人教育理念。這次成果展也呈現我國大學與海外學校、國際組織及在地社群攜手合作的具體成果，展現教育國際化政策與大學社會責任（USR）的深度連結。

這次成果展將多元呈現師資生於幼兒教育、STEAM、雙語教學及國際志工服務等面向的學習與實踐，具體呼應「教育無界、學習無限」的發展願景。