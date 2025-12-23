教育部國教署原民校際交流 提升原民教育動能

113學年校際交流-象鼻國小原民學生操作戲偶

113學年嘉縣民和國中分享文化與科學跨域整合簡報

為了促進原住民族與非原住民族學生認識彼此文化、建構互動網絡並落實文化理解與尊重，教育部國教署長期推動「原住民重點學校校際交流計畫」，透過校際參訪與文化體驗活動，協助原民學生展現文化自信，也讓非原民學生實際接觸族語與文化，促進族群間的理解與友誼，114年度共核定補助49校。

教育部國教署原民特教組組長孫旻儀表示，國教署持續透過「原住民重點學校校際交流計畫」支持學校推展跨校文化交流，讓原住民族學生享有更完整的文化學習保障，也讓所有學生在互學互動中體驗多元文化的價值，為原民教育注入永續發展的動能，持續推動民族教育向上提升，114年度共核定補助49校。

廣告 廣告

國教署分享，像是苗栗縣象鼻國小以泰雅族文化為核心，延續「原與漢」交流主題，前往雲林縣義賢國小進行互訪。活動以泰雅傳統歌謠、閩南布袋戲及太鼓為媒介，引導不同族群學生透過音樂互相欣賞彼此文化。除了校園內的課程交流外，學生也抽空走訪福興宮、天后宮等，體驗地方宗教與文化的多元樣貌。該校教導主任吳學華表示，感謝國教署推動交流計畫，使學生能多次與不同學校進行深度互動，透過多元課程拓展視野，並於合作與分享中培養尊重、理解與包容多元文化的態度。

嘉義縣民和國中則將文化與科學跨域整合，讓學生在手作與聲學原理的探索中深化學習。113學年度該校赴臺中市和平國中交流，學生從「看見樂器」到「理解樂器」，並在吹奏口簧琴、山羌笛、風笛，或觀察琉璃珠製作過程時，實際體會原住民族在自然觀察、材料運用與聲音結構上的知識厚度。教務主任蔡明哲指出，這些傳統技藝展現了原住民族「天生科學家精神」，使孩子們在文化技藝的比較、觀察與提問中，自然而然進入科學思考。最令他感動的是，學生能因一段旋律或一個聲響而跨越族群陌生感，建立理解、尊重與欣賞，相信只要給孩子舞臺，他們一定能將原住民族智慧轉化為創新與未來的力量。