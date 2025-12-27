教育部國教署攜手嘉義特教學校打造共融遊戲場

記者劉昕翊／綜合報導

為使身心障礙兒童享有遊戲權，且能與其他兒童平等遊戲與康樂活動，教育部國教署補助全國高級中等以下學校設置共融式遊樂場，每校最高補助新臺幣300萬元，今（27）日表示，113及114年度補助全國累計5校、計約1400萬元。

國教署訂定「教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校及特殊教育學校特殊教育經費作業要點」及「教育部國民及學前教育署補助直轄市與縣（市）政府辦理身心障礙教育經費實施要點」，落實兒童權利公約；其中，與國立嘉義特教學校攜手合作，打造共築共融遊戲場，該計畫於113年學校獲得國教署300萬元經費支持，在學校的用心規劃下，歷時2年完工。

國立嘉義特教學校日前舉辦「共融式遊具說明會」，邀請鄰校—嘉義市港坪國小的師生們共同體驗每一樣共融式遊具，包含，星際太空船、輪椅轉盤、埋地式彈性網、多人翹翹板或是音樂小屋等，讓每位學生都能以自己的方式去探索、去玩樂，並表示，特教生、普通生和家長，也能在這個空間中同樂，學習彼此尊重、友善包容，真正達到「共融」的精神。

此外，國教署指出，共融遊戲場是為提供所有兒童一同共享玩樂、遊戲與發展能力的空間，遊戲設施環境不僅具備無障礙環境，還兼顧適合不同障別的需求，透過共融遊戲場的建置，能提升特教生學習效益，未來將持續編列預算，補助學校設置共融式遊樂場，讓普、特生在遊戲中融入並適應在校生活，在友善的校園環境中共同歡笑、創造幸福好時光。

國教署與國立嘉義特教學校攜手合作，打造共築共融遊戲場，包含，星際太空船、輪椅轉盤、埋地式彈性網、多人翹翹板或是音樂小屋等設施。（教育部提供）