教育部在海科館啟動淨零新里程

▲教育部結合所屬館所攜手基金會簽署共同永續發展宣言，宣示共創淨零教育未來。（圖：國立海科館提供）

為呼應臺灣2050淨零排放12項關鍵戰略行動的國家政策目標，教育部規劃辦理「部屬館所永續治理與淨零行動推動計畫」，並於昨（13）日在國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」及「永續增能工作坊」，正式啟動教育體系跨館、跨域、公私協力推動永續治理與淨零行動的新里程。

教育部終身教育司梁學政司長表示，本次活動以「公私協力、共同承諾」為核心精神，邀集部屬館所首長、基金會代表及永續實務專家齊聚一堂，透過宣言簽署、專題分享與實作型工作坊，凝聚教育體系推動永續發展與淨零轉型的共同願景，並將理念轉化為可執行、期盼在節能減碳、永續教育推廣與公共服務創新上已累積豐富經驗。此次透過制度化的跨館協作機制，結合相關基金會於永續倡議、跨域整合與資源連結上的能量，將進一步擴大政策影響力，形塑教育體系永續治理的新典範。

昨日上午舉行的宣言簽署典禮中，教育部代表、部屬館所首長與多家基金會代表共同簽署「永續發展宣言」，公開宣示攜手推動永續教育、淨零減碳與社會責任行動的堅定承諾。下午則接續辦理「永續增能工作坊」，進一步將宣言精神轉化為具體行動，工作坊聚焦館所在永續治理中的角色定位，課程涵蓋永續發展理念與T-SDGs對應說明、館所利害關係人分析與重大議題鑑別，並透過分組討論方式，引導各館所依自身職能擬定「115年永續行動清單」及初步KPI設定，形塑跨館共識，作為後續永續推動與成果的重要基礎。

教育部強調，永續發展不僅是理念，而是需要制度化、可檢核且可持續推進的長期工程。透過本次宣言與永續增能工作坊所建立的協作平臺，教育部將持續追蹤各館所行動成果，強化跨館合作與政策連結，展現教育體系在永續治理與淨零轉型中的示範角色，為社會培育具永續素養與行動力的未來公民。