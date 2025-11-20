教育部坦言抖音「禁不了」 從加強素養教育著手

（中央社記者陳至中台北20日電）學術網路禁止使用抖音、小紅書，但學生還是可用自身手機連網。教育部次長劉國偉今天在立法院坦言「禁不了」，校園難以全面禁用這些平台，但會從加強素養教育、教師增能著手。

劉國偉到立法院教育及文化委員會做「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」專題報告並備質詢，多名立委憂心社群平台對兒少的影響，透過質詢關注相關議題。

中國國民黨籍立委柯志恩指出，學術網路雖然封鎖了抖音（含TikTok）、小紅書等短影音網站，但學生自己攜帶的手機有「吃到飽」，可以連上網路，照樣能在校內觀看相關平台。

廣告 廣告

對此，劉國偉坦言「禁不了」，隨後在回應國民黨立委萬美玲時，劉國偉進一步表示，教育部只能管到學術網路，其他沒有辦法。

但劉國偉強調，會從媒體素養教育著手，協助青少年辨識假訊息，強化網路個資安全，也會持續透過教師研習、專業社群等管道，提升教學知能並充實教學資源。

柯志恩質詢時，期盼教育部再加強宣導，她發現一些教育部的媒體素養文宣，至今只有約1000筆觀看數。而且不管老師、家長如何加強管制，相比於網路平台的瘋狂世界，孩子根本不想理會這些「不有趣的大人」。

台灣民眾黨籍立委劉書彬建議，教育部也要小心過度管制，不該「用禁止代替教育」。她認為，社群平台上還是有許多與學習相關的內容，如果過度限制，恐影響兒少的創意發展。

國民黨立委葉元之指出，教育部擔心詐騙，設置了「不迷小紅書、青春不迷途」專區，但Threads的詐騙次數更高，許多媒體也常散布假消息，質疑標準不一。劉國偉表示，相關平台的防詐都會做，也歡迎各界提供訊息和建議。（編輯：管中維）1141120