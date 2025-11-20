教育部坦言校園禁不了抖音 但會加強素養教育

台灣許多中小學生經常接觸包括抖音、小紅書等短影音及社群平台，其中卻有很多不適合未成年兒少的內容，立法院教育文化委員會今天(20日)邀請教育部、數發部等就此問題進行報告。教育部次長劉國偉面對藍、綠立委的質詢時，坦言教育部確實禁不了，但會盡量加強老師跟學生的素養教育。

許多中小學生很喜愛觀看抖音(含TikTok)、小紅書等短影音或使用相關社群平台，但其中有許多不實訊息、甚至涉及詐騙。國民黨立委柯志恩20日在立法院教育文化委員會質詢教育部跟數發部有何管制辦法。

教育部次長劉國偉表示，學校的網路都有設定無法連上這些網站，但他坦言學生若使用自己的網路，教育部確實「禁不了」，他說：『(原音)第一個，禁不了，但我們會透過我們素養教育(加強)。』

民進黨立委張雅琳進一步追問，這些內容若涉及詐騙或是個資洩漏，教育部所謂數位素養宣導方式與成效到底如何？劉國偉則表示，教育部每年都會即時更新教材，也會讓有經驗的專家學者入校指導。劉國偉：『(原音)每年事實上都有請老師在職訓練，不管媒體素養跟數位媒體素養。我們也會請有經驗的教學老師跟專家學者入校，手把手教學協助，還有教材設計，我們會及時將案例放進資訊。如果委員有新的或更好的資訊，教育部都會願意放到即時更新的教材。只有不斷更新老師的培訓，才會積極帶領學生去識詐、不要被騙。』

民進黨立委伍麗華也指出，現在12年國教課綱關於媒體識讀的時數很少，在師培課程中同樣缺乏，或只是選修。劉國偉則回應表示，教育部12年國教課綱在綜合活動領域有納入媒體識讀的學習內容，包括資源的分析與判讀、媒體對生活的影響等；至於師培部分，劉國偉坦言教育部也注意到相關問題，目前有47校、288系所都有開設相關課程，教育部會持續重視。(編輯：宋皖媛)