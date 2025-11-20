教育部坦言禁不了抖音 藍委引王世堅做案例

▲多位立委關切抖音及小紅書等限制，圖為立委柯志恩跟教育部次長劉國偉。（圖／截自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 抖音、小紅書等中國短影音及社群平台，對未成年學生身心健康與資訊素養構成威脅。教育部次長劉國偉表示，教育部難以禁止學生使用，只能在學術網路下禁止，能管轄的範圍有限；同時坦言，若抖音或小紅書不屬於大陸原則上就不會禁止。

劉國偉今出席立法院教育及文化委員會，以「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」為題專題報告，同時也是9月擔任政務次長以來，首次備詢。

教育部報告指出，多份研究與監管報告共同證實短影音及社群平台，對未成年學生構成嚴峻威脅。數據顯示，抖音（國際版TikTok）搜尋結果中含有近二成的錯誤資訊，且其演算法容易向對減重有興趣的帳號推送有自傷相關影片以及飲食失調、對身形不滿的負面訊息，讓青少年身體滿意度降低和負面情緒升高。此外，國際特赦組織警示，TikTok演算法存在將青少年引導至美化抑鬱、自殘和自殺內容的「兔子洞」效應。

教育部援引國際做法，如印度全面禁用TikTok、英國及愛爾蘭因違反兒少數據保護規定進行裁罰，以及歐盟依據《數位服務法》（DSA）令停止高成癮性「任務與獎勵」功能等國際嚴厲措施。

立委柯志恩擔憂，教育不只針對「學術網路」管控抖音等APP使用，但多數學生透過「吃到飽」手機方案上網難以阻擋。另外，教育部宣導管道點擊率、效果不佳，擔憂這些「不有趣的大人」難以抵擋網路的瘋狂世界。

劉國偉表示，學術網路外，只能透過iWIN平台處理危害兒少的內容，並透媒體素養教育著手，其他方面教育部「無法介入，禁不了」。

立委葉元之表示，社群媒體的影響應該是各平台都會有，但像美國現在要收購TikTok，難道TikTok或是小紅書不屬於中國後，政府就不禁止了？劉國偉回答，依據資安法，原則上如此。

立委葛如鈞則以歌德的《少年維特的煩惱》為例，質疑政策不應採取一律禁制負面訊息的思維，難道少年都要正面積極陽光充滿愛，強調「自由的土壤才能孕育出豐富的文化」，他以為立委王世堅金句「從從容容、游刃有餘」為例，反而是我國文化輸出大陸，喊話政府不應該過度限制。

