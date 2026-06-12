教育部媒體素養成果展登場 聚焦AI時代查證力

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114學年度大專校院媒體素養成果展大合照(教育部提供)

學生短影音競賽第一名-虎式卡翹(教育部提供)

由於假訊息、AI生成影像、網路流量與平臺演算法等議題已成為高等教育的重要課題。教育部自109學年度起推動「高等教育媒體素養課程發展計畫」，因應各種資訊挑戰，透過114學年度成果展、教師工作坊及競賽活動，展現大專校院媒體素養推動成果，並強調培養學生主動查證、理性判讀及負責任的公民素養。

教育部表示，本次成果展將展示自112至114學年度累積的33篇精選教案，橫跨新聞內容識讀、社群媒體等面向。其中114年度計畫所研發的11篇媒體素養教材主題涵蓋生成式AI、社群媒體、假訊息辨識、媒介科技、性別平權與批判思考等面向，提供大專校院教師導入課程教學參考。現場並設置「識假訊息互動活動區」，透過平板與互動裝置，引導參與者檢視自己面對網路資訊時的情緒反應，並練習辨識AI生成影像與錯假訊息，將媒體素養從知識概念轉化為具體操作經驗。

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另外，為了強化教師教學知能，活動同步辦理種子教師培訓工作坊，邀請國防大學新聞學系孫復威副教授、國立屏東大學科學傳播學系張耀仁副教授，以及台灣事實查核教育基金會張育騰教育專員，分別從社群平臺資訊攻防、網紅與偽科學、AI時代的事實查核等面向，分享教材設計與教學實務，協助教師掌握當前資訊環境中的教學問題與課程轉化方法。

教育部本年度也持續辦理「114學年度大專校院教師媒體素養教案設計競賽」，鼓勵教師將時事議題、數位媒體與專業課程結合。獲獎作品主題涵蓋社群互動、AI應用、跨語言新聞識讀及假訊息辨識等面向，最終遴選出前3名優異教案。第1名為國立體育大學管理學院吳裕勝助理教授以〈運動迷社群互動中的SEL與媒體素養實踐〉獲得，教案從運動迷社群互動切入，結合社會情緒學習與媒體判讀，引導學生在情緒、認同與資訊流動之間建立理性分析能力。

「114學年度大專校院媒體素養課程學生影片競賽」則鼓勵學生透過影音創作回應數位時代的資訊議題。參賽作品來自不同學校與科系，內容聚焦AI應用、網路流量、錯假資訊與科技倫理等主題，展現學生對社會現象的觀察與敘事能力，也反映跨校、跨科系合作的學習成果。最終評選出前3名及佳作3名，其中義守大學大眾傳播學系楊亮團隊〈虎式卡翹〉獲得首獎，作品以AI議題為核心，透過劇情鋪陳與影像敘事，呈現人與科技之間的衝突、依賴與思辨。

(競賽得獎名單 )