教育部宣布教師待遇提高3措施 估逾30萬人受惠

記者黃朝琴／臺北報導

教育部今（31）日宣布多項提高教師待遇的措施，除了提公立高中以下學校導師職務加給，每月從3千元調高到4千元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%；增給教師行政工作獎金1千至2千元，3項政策預計1年經費約43.7億元，由中央、縣市政府各分攤一半，估逾30萬人受惠。

此外，教育部也宣布擴大偏遠地區傷害保險適用對象。原本只有「非偏遠地區」教師自願到「偏遠地區」適用，新政策進一步納入「偏遠地區」教師自願到「特殊偏遠地區」、「極度偏遠地區」的情況，讓保障更為完整。

廣告 廣告

教育部國教署長彭富源表示，上述3項政策年度經費約43.7億元，因追溯自民國114年9月1日生效，今年經費為14.5億元（都為中央、地方經費合計），教育部會簡化流程、在115年1月盡速撥出款項，教師實際入帳時間，則要視各縣市而定。

在受惠人數部分，提高導師職務加給約14.1萬人受惠、兼任及代課教師鐘點費約12.7萬人受惠，增給行政工作獎金約4.5萬人受惠，總計超過30萬人。

教育部次長張廖萬堅表示，依照過去作法，會先透過中央補助來引導政策，經與地方政府開會商議後，同意先各負擔50%。彭富源也補充，因應「財政收支劃分法」，學校人事費用支出主要是在地方政府，因此未來可能會逐步回歸到縣市處理。

在調增細節上，按照教育部規劃，兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國民小學由336元調升至405元、國民中學由378元調高至455元、高級中等學校由420元調升至505元。

考量教師兼任主管職務的辛勞，在原有的主管職務加給外，對於工作負擔繁重且表現優良的教師，再加發「行政工作獎金」，依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每月1千元至2千元，適用校長、主任、組長等各個職級的行政人員。

教育部表示，加發「行政工作獎金」，由各主管機關審定，規劃分成3級，第1級是班級數50班以上學校校長，每月加發2000元；第2級是50班以上學校處、室主任、組長、科主任，每月加發1500元；第3級是班級數未達50班學校，校長等行政職人員加發1000元。

教育部今日宣布3項提高教師待遇的措施，估逾30萬人受惠。（教育部提供）