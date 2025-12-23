教育部審議通過！嘉義老牌私校解散 正式退場

嘉義同濟高級中學。（圖／翻攝自Google maps）





教育部昨（22日）下午召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會第9次會議，本次會議在超過三分之二委員出席的情況下，無異議通過擁有60年歷史的嘉義縣私立同濟高級中學解散案，以及苗栗縣私立大成高級中學的董事會名單。

根據教育部公告，依私立高級中等以上學校退場條例（以下簡稱退場條例）之規定，審議財團法人臺灣省嘉義縣私立同濟高級中學核定解散案。該學校法人於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散。

本次會議出席委員就本案審議無異議通過，同意學校法人解散。該學校法人經教育部核定解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

此外，針對已停止全部招生的苗栗縣私立大成高級中學，本次會議依退場條例第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過財團法人臺灣省苗栗縣私立大成高級中學的重新組織董事會名單。

