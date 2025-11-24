教育部將修法防校園濫訴 今公聽會廣納意見

教育部部長鄭英耀出席立院公聽會 表達教育部將修法防校園濫訴

立法院教育及文化委員會今天(24號)舉行「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會。教育部已於21號在行政院公報資訊網預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文，希望透過修法徹底解決當前濫訴困擾。教育部部長鄭英耀今天再度重申，希望在公告法案的14天裡，廣納意見，讓學校回到正常教學與治理的環境。

教育部部長鄭英耀在立法院教育及文化委員會舉辦的公聽會中表示，教育部希望建立親師生溝通預防機制；教育部這次也具體做了刪除匿名檢舉的但書規定，考量解聘案件大多數為具名檢舉，匿名檢舉將造成學校親師生彼此的不信任，因此建議刪除匿名檢舉；再者，校事會議與懲處案件脫鉤處理，為了避免耗費行政資源，校事會議只審議教師涉有《教師法》不適任情形的案件，避免校事會議頻繁召開；增訂「輔佐人」機制，考量許多老師當事人不熟悉調查程序，為了保障權益予以實質協助，明定當事人接受訪談時，得請學校老師、家長或其他校內外人士擔任輔佐人，以利調查進行。

在公聽會中，人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，目前教育部所提的草案，有許多可參酌之處，不過就長期來說，不適任教師的處理責任不只限於學校，可以考慮設置第三方公正機制來完善處理。