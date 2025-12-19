教育部技職之光表揚 高中白帽駭客鄭昀溥獲肯定

國立成功大學附屬臺南高工資訊科學生鄭畇溥(右)，擔任白帽駭客，受邀合法攻擊教育部與行政院國家資通安全會報，協助查找多項政府及校園網站的資安弱點，優異表現獲得「技職傑出獎」，由教育部次長朱俊彰頒獎。

國立雲林科技大學工業設計系蔡燦篆、黃韋傑、關旭森同學，以作品「道路守護者－再生橡膠人孔蓋」獲得肯定，由教育部次長朱俊彰(左二)頒獎。

教育部今天（19日）舉行「第二十一屆技職之光頒獎典禮」，表揚在國際性技藝競賽、創新發明及專業證照等領域表現傑出的技職學生，就讀臺南高工的鄭畇溥同學，高二就成為「白帽駭客」，受邀合法攻擊教育部與行政院國家資通安全會報，協助查找多項政府及校園網站的資安弱點，優異表現獲得「技職傑出獎」。

出席頒獎典禮的教育部常務次長朱俊彰表示，他衷心地替獲獎同學感到高興，因為世界不斷改變，同學們已經找到人生未來方向，他也感謝學校與家長支持同學的選擇，而非幫他規劃未來方向。

朱俊彰次長說，大家都擔心技職教育會被AI取代，他並沒那麼悲觀，以他派駐加拿大的經驗為例，加拿大相當缺乏藍領階級，加上看到雲林科技大學的得獎作品，以再生橡膠製作人孔蓋，這種貼心的想法，就是人有感知能力，可以讓世界更美好，也是與AI最大的差別，更是未來最大的本錢。

本屆技職之光共有35組、41位學生獲獎，包括5組「競賽卓越獎」與30組「技職傑出獎」，國立成功大學附屬臺南高工資訊科學生鄭畇溥，國小開始接觸機器人，國中時因為疫情在家上課，意外發現學校的作業繳交系統設定有漏洞，他竟然可以讀取同校同學作業，甚至是他校的機密文件，開啟他的資安起點，此後他一路鑽研，高二參加網路安全技能競賽，打敗大學生及碩士生，奪下南區冠軍，甚至高二就考取數位發展部資通安全署認可的CEH大師級及OSCP等專業證照，更曾受教育部邀請擔任教育體系資安攻防檢測員及行政院國家資通安全會報攻防演練攻擊手，成為白帽駭客，協助查找多項政府及校園網站的資安弱點。此外，他也主動通報臺南市政府教育局校網申請平臺網站存在資安漏洞，協助改善資安風險，展現年輕世代在資訊安全實務上的高度能力。

至於「競賽卓越獎」方面，國立雲林科技大學工業設計系蔡燦篆、黃韋傑、關旭森同學，以作品「道路守護者－再生橡膠人孔蓋」獲得肯定。該作品以回收橡膠結合可重複使用金屬底座，增加防滑再生橡膠墊、2度斜面排水設計等創新機制，不僅有效提升雨天道路安全，也能降低道路維修成本，兼具永續精神與實務價值。