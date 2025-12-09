教育部投上億擴大補助142校 持續優化特殊教育設施

〔記者林曉雲／台北報導〕為優化特殊教育資源班空間與建構友善校園，教育部推動改善及充實高級中等以下學校身心障礙資源班設施設備，去年補助各地方政府改善94校資源班教室，挹注經費7718萬元，今(2025)年再擴大補助至142所學校持續優化特殊教育設施設備，挹注經費1億428萬元。

教育部國教署組長孫旻儀說明，透過此計畫的推動，期望進一步提升特殊教育學生的學習環境品質，展現融合教育與適性發展的落實成果，讓學生能在更加友善、靈活的學習環境中茁壯成長。

高雄市忠義國小以「美感融合、友善共學」為核心理念，將教室重新規劃為一大兩小教學區，搭配可調式梯形桌椅與教師跑班教學模式，兼顧彈性與實用；情緒轉換區則以木作圖書牆進行區隔，提供安靜舒緩空間；晤談區設有圖書展示牆，兼具美感與隱私，校長蔡翠萍表示，藉由空間的美感設計，淡化資源班的標籤，讓所有孩子都能在友善、溫暖的環境中一同學習與成長。

台北市大橋國小透過計畫補助，完成資源班設施設備全面更新，使整體環境更加寬敞明亮，營造舒適友善的學習氛圍，校長陳曉慧表示，優化後的教室規劃為感覺統合區、閱讀角與資訊學習區等多元學習角落，讓學生能依需求進行個別化學習與休憩活動；並新增平板電腦與互動電子白板，提升教學的靈活性與互動性，培養學生的自主學習能力，完善的空間設計提供親師生召開會議的溫馨場域，使溝通更有效率，支持學生達成個別化教育目標。

此外，苗栗縣後龍國小透過計畫挹注，打造兼具多功能與舒適氛圍的學習空間，包含新增隔間拉門、收納系統櫃與多功能白板，並結合大尺寸教學螢幕，使教室使用更具彈性；另鋪設木紋地板與彩色窗貼，營造明亮溫暖的環境，讓孩子在安全舒適的空間中學習，校長莊忠賢表示，不只是更新空間，更實踐融合教育精神，新空間促進課程多元化與彈性化，成為孩子學習與成長的溫馨角落。

