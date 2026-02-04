教育部持續推動就學支持措施 減輕就學負擔

持續推動高中職及大專校院各階段之就學支持措施

持續推動高中職及大專校院各階段之就學支持措施

為了落實教育平權、減輕學生及家庭教育支出負擔，教育部近年持續推動高中職及大專校院各階段的就學支持措施，從學費減免、弱勢學生補助到就學貸款與獎助學金，逐步建構以學生為核心的完整支持體系，協助青年安心就學、穩定發展。

教育部表示，不少家長在收到學生註冊通知單時，已留意到學費欄位上註明行政院減免學費的項目。教育部說明，在高中職教育階段，政府已推動包含五專前三年的免學費政策，涵蓋公私立高中職及五專前三年學生，讓家庭在孩子升學至高中階段即可穩定就學支出，避免因經濟因素影響升學選擇，讓學生能專注於學習與生涯探索；進入高等教育階段，教育部推動「拉近公私立大專校院學雜費差距」政策，針對私立大專學生，每年最高可減免學雜費新臺幣3.5萬元；另針對公私立大專的經濟弱勢學生，搭配相關加碼補助措施，一年最高可獲補助5.5萬元，協助學生依志向與能力選擇校系，而非受限於家庭經濟條件。

教育部進一步指出，行政院已通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，其中教育部為強化高教人才培育並協助學校因應國際局勢變動帶來之衝擊，編列經費補助各國立及私立大專校院，並規範於114至116學年度3年內不調漲學雜費，預估每年約可照顧91萬名學生，在穩定學校辦學的同時，保障學生就學負擔不再增加。

在弱勢學生支持方面，教育部透過高教深耕計畫等既有制度性機制，結合學雜費減免與大專校院弱勢學生助學計畫，與各大專校院推動各項就學協助措施，每年協助數十萬名學生減輕就學經濟壓力，確保有需要的學生能獲得即時且持續的支持。

在就學貸款制度方面，教育部亦持續精進相關措施，放寬申貸與還款條件，並將養育子女納入申貸級距。家庭年所得120萬元以下學生均可申貸，且在學期間免付利息；目前約97%貸款學生、約15萬人在學期間享有免息措施。針對畢業後進入還款階段的青年，亦同步放寬緩繳本息申請條件與次數，降低青年初入職場的經濟負擔。

此外，教育部於114學年度試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，針對在校表現優異的清寒學生提供進一步支持。試辦名額共8,000名，獲獎學生每月可獲發8,000元或10,000元，試辦期共9個月，自114年11月至115 年7月，合計可獲發7.2萬元或9萬元。本獎學金採取「經濟不利＋成績優異」雙重條件，由學校主動比對並進行綜合審查，期能鼓勵清寒學生在困境中持續精進學業。

教育部強調，從高中包含五專前三年免學費、大專學雜費減免與穩定學費、弱勢就學補助、就學貸款支持到獎助學金制度，政府已逐步建構完整的就學支持網絡，未來將持續依實際執行情形滾動檢討，精進制度設計，陪伴青年在學習與發展的道路上穩定前行，為學生職涯與國家未來奠定堅實基礎。