教育部持續推動性別主流化 打造大專校院性別平等

性別主流化資源中心期末交流會議

性別主流化進階種子教師培訓工作坊

為了全面落實民主國家性別平等核心價值，教育部110至114年間持續推動性別主流化政策，透過制度建構、專業培力與跨校支持機制，協助大專校院將性別觀點系統性融入校務治理、教學設計與資源配置，逐步形塑以實證為基礎、以制度為導向的校園性別平等治理模式。

在制度面向上，教育部委託國立臺灣大學人口與性別研究中心設置「大專校院性別主流化資源中心」，以夥伴學校模式協助各校建立推動機制，發展符合高教特性的課程與校務檢視工具，並透過性別統計、性別分析、性別影響評估與性別預算等工具，強化校內政策決策的性別敏感度。110至114年間參與計畫的大專校院逐年增加，性別主流化已由試辦性質，轉為校內常態化治理流程。

教育部以中山醫學大學為例，學校結合醫學與健康照護專業，將性別觀點融入課程檢視與校務決策流程，並透過校內跨單位協作，強化性別敏感度於教學與行政實務中的落實。學校參與相關培訓與經驗分享活動的教職員回饋滿意度達九成以上，並實際促成課程內容調整及校務規劃納入性別分析，提升校務行政決策品質與校園性別友善度。

國立彰化師範大學則以行政治理為核心，系統性檢視校級委員會與主管結構的性別比例，並結合性別預算工具，回應校內性別落差議題。透過分區會議與校內工作坊，學校逐步建立跨單位合作模式，推動成果顯示，參與人員對相關活動的滿意度亦達九成左右，並具體促成性別觀點納入整體校務發展計畫及人力培育制度，提升決策透明度與公平性。