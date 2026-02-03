教育部接軌數位科技產業 共創生技新創生態圈

教育部全國大專院校精準健康產業創新創業競賽頒獎典禮

因應全球大健康產業發展趨勢，教育部自111年開始推動111年-114年「精準健康產業跨領域人才培育計畫」，透過學產研共育的聯盟機制，在領域前瞻教研、產業實務與創新創業發展量能，推動成果亮眼，為健康臺灣奠定成功的人才基盤。培育具備生技與數位科技（BIO+ICT）跨域整合與創新能力之人才，111-114年已逾6萬7,000人次，輔導39個團隊成功創業。

教育部表示，計畫聚焦精準健康產業，以精準醫學、智慧醫材、健康福祉，食品創新、精準農業與多元健康等6大領域的產業發展需求人才為重點，透過人工智慧、物聯網等數位科技，以及國際行銷與法規等跨領域知能導入及交流合作，並建構「數位與智慧健康產業」及「數位與多元農業產業」的「產產學」合作資源平臺，導引大學校院鏈結數位科技與生技產業，培育具產業實作力及國際競爭力的跨域人才。

另外，為了鼓勵大學培育跨領域人才投入精準健康產業關鍵技術產出、促進學界與產業鏈結孕育新創團隊，活絡校園創新創業生態系，教育部透過系統化創新創業培育機制，導入產研、創投等各界專家共同輔導潛力團隊，並槓桿學校或外部育成資源，111-114年在校園內輔導超過600個創新創業團隊，成立39家新創公司。

教育部以國立中興大學「雷鳥小組」團隊為例，團隊由中興大學農業暨自然資源學院及國立暨南國際大學管理學院跨校學生組成，透過計畫開授的創新創業系列課程培育與輔導，發展出AI即時影像辨識結合多波長雷射的智慧農業防護系統，在113年精準健康產業創新創業競賽脫穎而出，獲得多元農業組金獎，並接受進階培訓輔導，在114年不但取得發明專利，更獲得教育部U-start創新創業計畫95萬元獎勵金與國科會創新創業激勵計畫100萬元創業金，並於114年5月成立斗笠智農科技股份有限公司。

臺北醫學大學生物醫學工程系團隊學生則是在111及112年，透過本計畫的創新創業課程及活動培訓，結合實驗室的研發成果，運用智慧感測元件與先進的電刺激技術，開發專為退化性神經疾病患者設計的高齡智慧步行的輔具｢智慧型垂足電刺激器」。在113年即獲得國家新創獎的殊榮，並獲國科會科研創業計畫萌芽案670萬元創業金，更在114年11月取得經濟部價創2.0計畫2,000萬元補助，師生團隊預計於115年7月成立新創公司。

除了創新創業團隊的養成外，本計畫也深耕大學校院生技醫農（BIO）與數位科技（ICT）的跨域整合與培育量能，並透過學產研聯盟機制，建立跨校、跨域、跨產業的共育生態。每年辦理多元的數位與生技跨領域研習課程，不但提供跨校的學生修讀，並開放在職回流進修。111年至今促成超過55,100人次的跨校師生跨領域學習；所觸及的博後、臨床及產業人員也超過11,900人次，協助提升產業從業人員的數位職能，促進產業數位轉型。