教育部推出沉浸式互動遊戲《鍵盤戰青春》 強化學生認識性別暴力

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鍵盤戰青春遊戲畫面(教育部提供)

為了提升學生對數位或網路性別暴力的認識與應對能力，教育部首創推出沉浸式互動遊戲教材《鍵盤戰青春》，透過貼近校園生活的劇情設計，結合多重分支選項與情境式小遊戲，讓學生體會於關鍵時刻做出選擇，並成為影響故事發展的重要角色。

臺灣知識型虛擬網紅紗羅開箱教育部沉浸式互動遊戲教材《鍵盤戰青春》，對畫風多所稱讚。教育部表示，《鍵盤戰青春》故事以4位大學生為主角，帶領玩家深入校園日常，認識常見的數位或網路性別暴力樣態，包括「網路性騷擾」、「未經同意散布與性或性別相關之私密影像或個資」，以及網路社群中常見的「基於性別的貶抑或仇恨言論」，這次共推出3款遊戲，除了劇情體驗外，遊戲也整合相關求助與資源資訊，協助玩家在遇到類似情境時，能清楚瞭解可尋求的協助管道及資源，強化問題解決能力。

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在「留言之外」遊戲中，4位主角參加校內創作比賽並上傳作品後，面對網路上針對外貌與穿著的評論與批評。玩家將在過程中思考，當言論跨越界線時，應如何回應與介入。在「刪不掉的檔案」遊戲中，聚焦於通訊軟體中的親密關係與數位風險，讓玩家嘗試辨識不當請求與潛在危機，學習保護自身隱私與安全。而在「留言戰場」遊戲中，主角的校園活動影片在網路傳播後，引發關於性別氣質與穿著的熱烈討論甚至發動攻擊言論，引導玩家思考如何採取適當的回應與行動。

教育部表示，隨著數位科技與社群媒體普及，網路已成為學生校園生活的重要場域，《鍵盤戰青春》期望透過創新且具互動性的方式，讓學生在沉浸式體驗中學習辨識問題及危機並建立正確觀念，培養在網路世界中尊重他人與保護自己的能力。這款遊戲教材已上架至教育部性別平等全球資訊網「校園性別事件防治與處理」─「數位/網路性別暴力防治專區」─「宣導參考資料」，教育部邀請全民踴躍下載體驗。