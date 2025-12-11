教育部推動學校午餐國際交流 啟動多元飲食體驗

114年學校午餐國際交流活動-桃園市公埔國小與印度學校交流

桃園市公埔國小與印度學校視訊交流

114年學校午餐國際交流活動-桃園市南勢國小

為了推動飲食教育並拓展學生國際視野，教育部國教署委請國立成功大學辦理114年度「學校午餐國際交流活動」。活動以「學校午餐」為主題，透過與國際學校進行食譜交換、線上交流及品嘗彼此學校午餐等方式，引導學生體驗多元飲食文化、培養跨文化溝通能力，同時深化飲食教育的學習成效。

「學校午餐國際交流活動」聚焦四大面向，包括透過食譜交換與分享體驗，引導學生觀察並描述外國飲食文化與臺灣的學校午餐的差異，拓展國際視野；其次，以線上交流與校內共食活動，讓學生親身感受異國飲食特色，進一步培養尊重與包容態度。另外，在互動過程中進行口語表達與聆聽練習，強化跨文化溝通能力；最後，活動透過學生成果與教學回饋，作為未來推動飲食教育及學校午餐課程的重要參考。

114年度共有三校參與，分別為臺南市崇明國小、桃園市公埔國小及桃園市南勢國小，與美國、印度及日本學校進行學校午餐交流。臺南市崇明國小與美國 City Terrace Elementary School交流，以「食堂文化」為重點，讓學生認識美國學校午餐運作方式、營養搭配及自由取餐文化，並比較臺美兩地在用餐制度上的差異。

桃園市公埔國小與印度 New Delhi Heritage School交流，內容聚焦於「飲食文化」，學生將了解印度多種香料的運用、印度飲食特有文化，並比較臺灣與印度在飲食規範與文化背景上的差異。

桃園市南勢國小與日本Okinawa AMICUS International交流，以「餐桌文化與學校禮儀」為主軸，例如日本學生在校用餐的流程、感謝食物禮儀、整潔習慣，以及日臺午餐文化的異同。