教育部推動月經平權兩年 民團提出四點呼籲改善

多個民團檢視教育部推動月經平權兩年的成效，並提出改善方向(小紅帽提供)

小紅帽協會執行長林薇(小紅帽提供)

教育部自2023年起推動「友善提供多元生理用品計畫」，至今已逾兩年。雖然被視為臺灣與全球月經平權的重要里程碑，但政策落地校園後，仍面臨取用不便、選擇有限、補助範圍不足，以及月經教育不完整等問題。為檢視成效並提出改善方向，多個團體呼籲教育部全面檢討政策，並提出四大建議，期盼政策真正落實，讓學生都能安心使用。

小紅帽協會執行長林薇表示，臺灣作為亞洲第一個推動月經平權政策的國家，相關措施上路後的第一年，整體落實狀況仍有顯著改善空間。根據 2024 年全臺學校的調查結果顯示，整體滿意度僅為 5 分中的 3.1 分，反映出政策立意雖然良好，但實際執行成效仍需加強。

廣告 廣告

林薇執行長說明，調查指出，學生與教師普遍反映生理用品取得不便。例如，多數學校僅將用品放置在健康中心或學務處，學生必須走很遠才能到處室取得，甚至還需先詢問老師是否能領取，造成取用門檻偏高。此外，生理用品的供應量不足，有學生反映多次前往取用卻發現未補齊，也不清楚應向誰反映，導致對政策失去信心，進而不願再試著取用。

林薇執行長表示，值得關注的是，調查中有三成學生表示完全不知道政策的存在。由於宣傳不足，學生與教師不僅不了解應如何操作，許多學生甚至不知道可在哪裡取得生理用品，影響政策實際效益。綜合以上現況，相關單位呼籲教育部應針對定點發放可近性、提升生理用品的多元性、確保經費充足與穩定，以及加強政策宣導，在國中小這一端不分性別都可以一起來參與月經教育的課程。