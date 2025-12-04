教育部推動自主學習 北門高中辦公開觀課展現成果





為推動校園數位教學與學習，教育部辦理2025自主學習節活動。國立北門高中響應教育部自主學習節，辦理化學與地理科公開觀課，香港中文大學何世敏博士帶領12位香港中小學教師參訪團前來指導。北門高中吳俊憲校長表示，活動不僅是教學模式的創新實踐，更是推動國際交流與資訊素養教育的重要里程碑。

數位科技迅速發展，教育正經歷前所未有的轉型。由於生成式人工智慧快速發展，對教育帶來衝擊與契機，更加彰顯教學差異化、適性化與即時化的重要性。教育部推動自主學習，目的是讓學生們具備自我學習與知識遷移的能力，以應對未來世界的挑戰。自主學習可讓學生從興趣的探索、資源的應用到成果的呈現。

廣告 廣告

因應自主學習，北門高中舉辦化學與地理科公開觀課活動。香港中文大學何世敏博士帶領12位香港中小學教師來台，參與高一數理實驗班的化學課程。另外，因材網計畫主持人台中教育大學楊智為教授、因材網高中化學科協同主持人北一女中周芳妃老師、前成功大學文學院院長高實玫教授等也出席指導。

吳俊憲校長表示，該校111年參與教育部推動中小學數位學習精進方案，已投入近200台iPad與Chromebook，目前有365台載具，這些資源在日常教學師生踴躍借用。112年起，晉升為數位精進方案區域重點學習學校，積極承辦跨校研習與教師社群。獲得經費補助，陸續購置VR裝置、無人機等設備，並建置AI平台與開設相關課程，提升師生資訊與AI素養。

雙語化學科課程學習，學生發揮平日學習心得，獲得參與來賓們的肯定和稱許。因材網計畫主持人楊智為教授承諾將持續優化與調教e度的角色設定，也分享更有效的AI對話策略，使教學活動更加流暢。吳俊憲校長表示，難得的台港教師跨國交流，學生在自然科課堂嘗試雙語與深度應用AI的寶貴經驗，展現該校在AI x數位x雙語加值教育的優秀成果。

更多新聞推薦

● 川普簽《台灣保證實施法案》國台辦批干涉中國內政 外交部嚴正駁斥