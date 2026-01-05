教育部推動臺灣手語遠距直播共學 近3千名學生修讀

聾人教師加入遠距直播計畫進行全手語教學

臺灣手語遠距直播學習現場-學生以手語詞彙與教師互動

臺灣手語遠距直播學習現場-學習日常辭彙手勢

為了因應臺灣手語開課需求，並確保學生選習權益，教育部國教署積極協助高級中等以下學校，特別是受地理或特殊因素無法覓得實體師資的學校，自111學年度起同步推動遠距直播共學作為備援機制，截至114學年度為止，共聘請47名專業遠距師資，服務全臺超過400校，並有近3,000名學生透過遠距直播共學修讀臺灣手語課程。

國教署原民特教組組長孫旻儀表示，《國家語言發展法》將臺灣手語納入國家語言範疇之一，並自111學年度起列入部定課程。國教署委請國立中央大學與財團法人商業發展研究院共同執行遠距直播共學計畫，計畫已邁入第四年，有效支援各需求學校順利開課，並促進臺灣手語教育的普及與深化。

孫旻儀組長指出，臺灣手語課程以實體師資授課為主，直播共學作為備援機制，仍將持續優化臺灣手語遠距教學品質，確保所有有興趣的學生，均能在平等的學習環境中，獲得應有的學習手語及理解聾人文化的機會，共同營造多元且共融的語言環境。

為了提升學生學習成效，臺灣手語遠距直播共學計畫自去年(114年)10月起新增加開設由聾人教師主責的「全手語班」供選習，目前先開設34班。歷年聾人教師巡迴線上課程深受學生肯定，由聽人教師線上授課，聾人教師巡迴各雲端班，以全手語參與授課，學生得以透過聾人教師的手語表情與肢體動作的細膩差異，深刻體會語意背後的情感力量。許多學生在課後表示備感震撼，因過往少有機會與聾人朋友互動，而線上聾人教師巡迴課程不僅讓學生更深入體驗真實的手語環境，也藉此創造更多聾人教師的就業機會，進一步促進教學現場的平權發展。