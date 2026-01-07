教育部推動重點學校結合區域聯盟 發展安全教育

興中國中九年級國際教育課程，教導學生自行車騎乘安全檢查

清安國小從模組教案情境認識安全行走的方法

新港國小運用發展教材包，教導低年級學生辨識行人風險

國小教材包-穿越道路這樣做

為了協助學校穩定推動安全教育，教育部國教署114學年度持續推動「安全教育重點學校」及「區域聯盟」機制，透過重點學校累積教學經驗、區域聯盟跨校交流，共同發展安全教育教案，整理成可直接運用的教學資源，提供現場教師教學使用，已上架至教育雲、因材網及國教署課程與教學資源平台，教師可依教學需求彈性運用。

教育部國教署國中小教育組課程及教學科科長許湞菱表示，114學年度共補助28所國中小學校擔任安全教育重點學校，並支持7個地方政府成立區域聯盟，參與校數共34校。由重點學校先行發展及試行安全教育課程，再透過區域聯盟進行教案交流與分享，逐步擴散至更多學校，協助教師在既有課程架構中融入安全教育教學。

國教署表示，重點學校與區域聯盟發展的安全教育教案依教師實際教學需求進行規劃，內容涵蓋交通、水域、防墜及防災等校園常見安全議題，並提供清楚的教學流程與活動設計，讓現場教師可依學生年齡、校園環境及在地情境彈性調整運用，減少自行設計教材的負擔。

為了強化教學支持，國教署並結合重點學校及區域聯盟的實務經驗，與靖娟兒童安全文教基金會及公共電視合作，完成高級中等以下學校安全教育教材包共10個單元，並製作24部安全教育教學影片，作為教案實施時的重要輔助資源，協助教師提升教學完整性與教學效果。

國教署說明，在教學現場，已有學校透過重點學校與區域聯盟所發展的教案，實際融入課程教學。例如宜蘭縣興中國中結合安全教育教案，融入九年級國際教育校訂課程，透過路口風險辨識及自行車實作活動，引導學生將安全概念連結生活情境；嘉義縣新港國小則運用區域聯盟分享的教案模組，透過情境演練方式，協助低年級學生逐步建立正確的用路安全觀念。