教育部推動金融基礎教育 12 縣市展現多元課程亮點

桃園市辦理金融教育親師生體驗營

彰化縣辦理金融基礎教育研習分享金融教育基礎架構與課程規劃

高雄市辦理國小金融基礎教育理財高手營

宜蘭縣辦理金融教育營隊結合SDGs學生課程

為促進金融基礎教育深植校園，教育部國教署與金管會自民國98年起合力推動「金融基礎教育推廣合作計畫」，持續辦理「高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」，支持各縣市結合國教地方輔導團及推廣學校資源，建置系統性金融基礎教育師資與教學資源推動機制。113學年度共有12個縣市參與，辦理288場教師研習及多元學習活動，展現對金融基礎教育的重視及熱忱。

在師資培育方面，雲林縣串聯6所策略聯盟學校，合作開發天災風險等議題的校本課程，邀請金融基礎教育專家學者給予課程回饋，以精實教學內容；南投縣透過跨域教學工作坊與聯席會議，推廣優良教學示例及數位教材工具，有效建構金融教育素養導向教學模式。彰化縣結合桌遊及繪本素材，辦理課程共備及觀議課，增進教師運用學校既有資源提升教學成效，教師紛紛表示，研習課程中融入桌遊元素，不僅激發教師教學創新思維，透過教學實踐，也看見了學生認真投入於資源管理及得分策略，學習遵循遊戲規則，審酌各種行為風險的同時，也潛在的增加學生勇於挑戰的精神。

在課程創新方面，屏東縣致力發展金融素養導向跨域課程，例如：國文課融入財經閱讀、資訊課導入複利計算概念，結合實地參訪金融研訓院，以多元面向建構學生金融知識。宜蘭縣與中國信託文薈館合作，推動金融貨幣車巡迴10所國中，並設計鹽、茶和穀物取代貨幣的互動式教具，激發學生在遊戲中探索貨幣演變與價值。臺南市舉辦主題式剪報活動，藉由反詐騙、媒體識讀等議題資料蒐整，精進學生資訊分析與整合的能力。臺東縣藉由部落經濟作物踏查課程，並邀請家長入校分享在地產業經營的經驗智慧，以展現「同村共教養在地金融知識」的教育理念。

國教署表示，114學年度將持續與金管會及金融基礎教育推廣工作組合作，支持地方政府將金融教育深耕於校園，培養學生良好的理財素養與社會責任感，為推動全民金融教育奠定堅實基礎。