教育部推動SEL 技高68校共築職場社會情緒學習里程碑

職場 SEL特優教案獲選學校（花蓮高商、屏東高工、臺南高商）團隊合影

國家教育研究院陳美姿助理研究員說明「教室到職場的學習遷移」重點

花蓮高商蔡文杰與張佑丞老師分享職場 SEL 教學設計與實務情境應用

教育部國教署推動高職優質化輔助方案，其中「職場社會情緒學習（SEL）融入教學實施計畫」於114學年度全面開展，共68所技術型高中積極投入，攜手打造全國首見、跨群科的SEL教學實驗場域。透過系統性的教學設計與跨域協作，協助技高教師引領學生，從校園走向職場前，培養「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際關係」與「負責任的決定」等核心職場社會情緒學習能力，深化職涯適應力與未來競爭力。

廣告 廣告

教育部表示，計畫採雙軌推動模式，其中15所核心協作學校，每月到國立臺灣師範大學參與實體協作會議，歷經五階段密集培訓與實戰演練，針對15群科職場情境進行危機轉化與任務設計，研發出具備職場應用性與素養導向的教案及教材。其餘53校則透過線上增能與同步課程進行研發與精進，打破地域與資源限制，讓創新教學理念普及全臺。

計畫課程設計也強調「跨域統整」的精神，由一般科目與專業科目教師共同合作。一般科目涵蓋綜合活動領域中的「生命教育」、「生涯規劃」、「家政」課程，並融合議題教育中，如「品德教育」、「生命教育」與「生涯規劃」等核心內容；專業科目則包括技術型高中15群科，結合職場情境模擬與學生實作經驗，形成完整的職場SEL學習歷程。

教育部指出，計畫亮點機制之一，是結合「種子教師觀課陪伴制度」與「課程共備機制」，每校至少舉辦一次公開授課，由技職教育專家學者及SEL種子教師進行入校觀課與回饋；另首創「線上教案發表會」與「全國實體教學成果動靜展」，共24校報名參與，選出五所績優學校進行動態教案簡報，並由與會的400多位技高師長票選出「特優教案三名」與「優勝兩名」，展現SEL教學的創新能量與現場實踐力。

此外，計畫強調「跨域教師專業社群」的深化合作，每校由職業類科教師與輔導教師共同組成跨領域的職場SEL教師社群，協同設計可自然融入專業課程的職場SEL教案。無論是CNC銑床操作課程中導入自我覺察任務模擬、觀光客服的危機處理實境演練，或餐旅服務課程，以角色扮演強化人際互動能力，皆展現技高教師創新教學的實力與熱情。

教育部表示，除了15群科外，也有多所設有集中式特殊教育班的學校積極投入「服務群科」的SEL課程開發。這些特教班學生未來多以進入服務型職場為主，能於學校階段透過系統性SEL課程，提前學習情緒管理、人際溝通與職場情境應對能力，將大幅提升其社會適應力與就業信心，是計畫中極具溫度與實效的創新亮點。