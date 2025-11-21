教育部推國際產業人才專班 錄取人數僅招收名額2成

鎖定國際生招生、輔導及管理，31所私立大學校院的校長與主管在私大校長會議交流。

世新大學校長陳清河8月率國際處同仁，拜訪捷克、波蘭和匈牙利的姊妹校，並在瑞士和瑞士教育集團的4所大學簽訂學術交流備忘錄。

世新大學校長陳清河表示，「他們的意願很高，而且他們來了以後，當然也會有一點點獎學金、獎助學金之類的，這個沒問題。」

世新要把學校國際化的範圍拉到歐洲，直屬羅馬教廷教育部的輔仁大學，要以歐洲天主教的網路去拓展。

針對教育部和國發會113年起推動的國際新型專班，輔大和東海大學將延續113學年新型專班。

輔大校長藍易振回應，「還是要蠻努力的，因為這個境外專班畢竟來講的話，他的要求的話，有一些語言的需求。」

東海大學國際長廖敏旬指出，「雖然人數不多，但學生在過往這段時間，第1年的學習，其實學生的反饋都非常好，那企業的反饋也非常好。」

教育部次長朱俊彰指出，國際新型專班第1年，學校很努力招募到至少1500位學生，但錄取人數僅約占招收名額2成，還有調整與努力空間。

教育部次長朱俊彰回應，「為什麼到我們這邊，企業只願意出300個獎學金，問題在哪邊？第2個，這300位以外的學生到哪裡去了？我們學校有辦法說，如果沒有拿到企業的贊助，我們有沒有什麼機制，可以讓這樣的學生留下來？」

朱俊彰表示，私大希望招收國際生政策再鬆綁，有更多彈性，但若做不到讓國際生聽得懂，沒有好的輔導措施，就不會有招生和名額彈性，否則鬆綁會變成洪水猛獸。

