教育部推大專校院宿舍設「婚育房」 每房補助5萬元

教育部鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助。本報資料照片

教育部修正私立學校相關經費核配與申請要點，其中鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元的補助，另也配合行政院「九三軍人節敬軍優惠活動」，透過政策引導，鼓勵學校提供現役軍人子女優先住宿措施。日前教育部已於私立大學校院校務發展計畫說明會上與數間私立大學討論。

教育部日前召開私立大學校院校務發展計畫說明會，將婚育房補助等措施與私立大學討論。友善婚育房型預計自核配115年經費起適用，學生宿舍每提供一間友善婚育房，即可核給5萬元獎勵，與現役軍人子女優先住宿措施調查期為今年8月至明年7月底。

文化大學學務長李亦君表示，該計劃起源於教育部推動大學友善婚育居住措施，維護懷孕學生受教權，針對剛生產的學生給予特別房照料，若學校要推行，會預計先從校內的套房加以改造，規劃成獨立的特殊空間，學校會試試看，由兩間套房預備執行。

李亦君也談到，又如近年也遇過，入學的境外生年紀稍長，在就學期間步入婚育階段，但評估需要婚育房的大學生不會太多，通常也就兩三年才會有一名婚育學生。

但一名私校高層也談到，教育部在會上表示，對友善婚育房型的認定條件為專提供六歲以下子女入住，放在大學宿舍內，旁邊的學生可能會先受不了；再者，私立大學的宿舍多半有限，一般生都不見得滿足，要額外提供該類空間的意願可能性不高。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，近年如印度生來台常攜家帶眷，外籍生可能需求還比本地生高。又教育部近年多在配合其他部會的要求，將此列入學校補助指標，自然很好達成績效，但將對其他部會的要求來者不拒，不免有些奇怪。

