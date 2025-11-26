教育部推大專校院宿舍「友善婚育房型」 每間房補助5萬元

教育部外觀。李政龍攝



教育部為提升私立大專校院學生住宿的友善度，近期修正相關經費核配與申請要點，自115年度起，私立大學若在宿舍提供一間「友善婚育房型」，即可獲得5萬元補助。同時，配合行政院「九三軍人節敬軍優惠活動」，將鼓勵學校保障現役軍人子女享有優先住宿權。教育部近日已在私立大學校務發展計畫說明會上與多所私校進行政策溝通，並於今年8月至明年7月底展開需求及措施調查。

教育部說明，友善婚育房型補助將自115年度起適用，私立大學宿舍每提供一間「友善婚育房型」即可獲得5萬元獎勵；而現役軍人子女的優先住宿措施，則將在今年8月至明年7月底進行實際需求調查，以利後續政策推行。

文化大學學務長李亦君表示，推動婚育房型政策的主要目的，是維護懷孕或育有新生兒的大學生的受教權，尤其針對剛生產的學生，住宿需求更為迫切。文化大學規劃先從兩間套房改造為獨立特殊空間。他也提到，近年境外生年齡層較高，確實有少數學生入學後婚育的案例，但實際需求不高，通常兩到三年才會有一名學生提出申請。

然而，也有部分私校對此提出疑慮，認為教育部將友善婚育房型限定為僅供六歲以下子女入住，恐造成宿舍內其他學生的作息干擾，再加上私校宿舍空間有限，連一般學生住宿需求都難以滿足，要額外提供婚育房型恐有難度。

