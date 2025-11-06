教育部推學前融合教育 469個教師社群交流知能

（中央社記者陳至中台北6日電）有別於傳統分離式的特教班，近年朝向「融合教育」，讓特教生和普通學生一同學習。在學前教育階段，全國已成立469個教師社群，在經驗交流中累積專業能力。

教育部今天發布新聞稿指出，自109至114學年度，累計已成立469個「學前融合教育教師專業學習社群」，鼓勵教保服務人員、學前特教教師及相關專業人員，自主選定融合教育議題深入探討，進一步提升其融合教育的專業知能。

南投縣南投國小附設幼兒園就成立2個跨專業學習社群，深入探究輔助溝通系統（AAC）及圖片兌換溝通系統（PECS）的理論、應用策略與實際操作方式，運用符號、輔具、圖片等工具協助溝通，並讓來自不同場域的成員能更加了解彼此的角色與職責，進而發展出獨具地方特色的實務運作模式。

教育部表示，教師社群可視實際需求，採教學觀察與回饋、教學檔案製作、教學方法創新、教學媒材研發、行動研究、協同教學、案例探討或專題講座等多元方式運作。同時，為了鼓勵教保服務人員積極參與，各社群可核實申請教保專業知能研習時數。

融合教育是讓特教生（身心障礙學生）與一般學生在同一班級中學習，而非隔離開來。這樣的作法可以幫助特教生及早融入社會，也能培養一般生的包容和接納能力。（編輯：管中維）1141106