教育部推就學支持措施 114至116學年度大學學費凍漲

教育部3日表示，行政院已通過特別預算，編列經費補助全台國立及私立大專校院，規範各校於114至116學年度期間不得調漲學雜費，預估每年將有91萬名學生受惠。

除學雜費凍漲外，教育部也持續推動高中職免學費，以及大專校院減免學雜費等就學支持措施，依現行規範，私立大專學生每年最高可減免3.5萬元學雜費；經濟弱勢學生若搭配相關補助措施，一年最高可獲5.5萬元補助。

此外，教育部也已在114學年度試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，獲獎學生在2025年11月至2026年7月期間，每月可獲得8000元或1萬元獎學金。

在就學貸款制度方面，除放寬申貸與還款條件外，教育部也已將養育子女納入申貸級距，凡是家庭年所得120萬元以下學生均可申貸，且在學期間免付利息，目前受惠人數約15萬人；至於已進入還款階段的青年，教育部也同步放寬緩繳本息申請條件與次數，降低青年初入職場經濟負擔。