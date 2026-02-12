教育部推廣台灣台語 下載APP向親友說吉祥話抽1萬元禮券
教育部為推廣台灣台語輸入法APP，將於2月14日起至3月3日舉辦抽獎活動，期間內下載台灣台語輸入法APP，並完成指定體驗任務，有機會抽最高一萬元商品禮券紅包。
教育部開發出支援iOS與Android雙平臺的台灣台語輸入法APP，導入語音辨識功能，民眾不需要背誦複雜的拼音規則，只要對著手機說，台灣台語輸入法APP就能迅速將語音轉化為準確的台灣台語漢字。過年期間，無論是想祝長輩「身體健康食百二。」(Sin-thé kiān-khong tsia̍h pah-jī.)，還是祝福親朋好友新的一年「平安順序趁大錢」（Pîng-an sūn-sī thàn-tuā-tsînn.），請多加利用台灣台語輸入法APP，讓拜年訊息充滿台灣特色。
教育部推出台灣台語輸入法APP並舉辦「用台灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，民眾可以輸入關鍵字下載「台灣台語輸入法」APP，在過年期間使用台灣台語輸入法APP互相拜年。
「用台灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，民眾只要完成以下簡單四步驟即可參加抽獎：
1.至App Store或Google Play下載「台灣台語輸入法」APP。
2.使用APP內的「語音輸入」或「台羅輸入」功能，傳送3句台灣台語吉祥話向親朋好友拜年，若非拜年吉祥話，則不具抽獎資格。
3.將畫面截圖或錄影，公開分享至個人臉書、Instagram或Threads，並加上標籤「＃台灣台語輸入法」。
4.最後，記得打開「台灣台語輸入法」APP，在APP的「設定」→「意見回饋」中，回傳您的真實姓名、手機號碼、發文的平臺和分享文的連結，即完成報名。
此次活動獎項包含商品禮券頭獎1萬元（1名）、二獎2千元（5名）、三獎1千元（10名）及參加獎2百元（50名），得獎名單預計4月2日公布至教育部全球資訊網首頁。
