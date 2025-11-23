教育部推沉浸式教學 提升學童本土語文能力

記者劉昕翊／綜合報導

為落實臺灣臺語／閩東語結合國中小教育階段課程模式，鼓勵師生在自然的情境脈絡下使用本土語文，教育部國教署持續推動「國民中小學臺灣臺語/閩東語沉浸式教學計畫」，受益學生超過2萬3000名，同時有54校申請深化學習情境方案，透過多元活動、課餘時間、社團等方式，增加語言學習時間，進一步讓學生沉浸在本土語文氛圍中。

為協助教師有效推動沉浸式教學，國教署藉由「教師增能培訓」、「到校諮詢輔導」及「駐點輔導服務」等支持機制，提供學校教師課程與教學轉化之專業支持機制，更將於114學年度辦理專業研習，透過課室用語融入教學、跨領域實踐及在地文化融入等課程，以豐富教師課程設計、提升教學多樣性，並增進學生學習興趣；活動採線上與實體並行方式，結合實作與經驗交流，全面提升教師教學知能，其中，11月7日辦理之研習活動，共計100人參加，透過實作與交流互動，讓教師將課室用語更自然地應用於教學之中。

其中，新北市中正國小從「學生活動」和「課程發展」2大主軸發想，透過班級和行政處室各方面的點滴浸潤與用心規劃，打造多元語言沉浸範圍，並同步辦理雙語繪本推廣、假日走讀生態親子活動，以及「佮世界交朋友」音樂饗宴、「講臺語,笑hai-hai」臺文寫作等跨校寒暑期營隊，全方位為孩子們打造多語文化空間，落實校內扎根、校外深化交流。

另外，臺南市金城國中，也從校本彈性課程「金采視界」定錨，配合社區場館走讀及「歌仔上青」體驗活動，並邀請《神奇漢藥房》作者陳芊榕到校分享時，作家以生動有趣的方式介紹臺灣臺語文學創作，多數學生在活動後都表示願意嘗試用臺灣臺語寫詩或創作短文，展現對本土語文的高度學習興趣。

國教署表示，自106學年度開辦「國民中小學臺灣臺語／閩東語沉浸式教學計畫」以來，計畫始終以「支持教師、成就學生」為核心理念，將持續發展資源及辦理增能研習，透過學習社群，提供有興趣將臺灣臺語／閩東語融入部定及校訂課程教學之教師，相關支持與諮詢，以讓學生在生活情境中，自然使用本土語文。

臺南市金城國中進行在地走讀「赤崁樓椪餅文化之旅」，增加學習趣味。（教育部提供）

新北市中正國小教學團隊以沉浸式教學為起點，設計相關教學活動，落實校內扎根。（教育部提供）