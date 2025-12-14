教育部推英文閱讀推廣 搭配童話、歌曲走入家庭

〔記者楊綿傑／台北報導〕推動英語閱讀從日常開始！教育部推動「明日英文閱讀推廣試辦計畫」，2年來參與學校從20所擴增至43所小學，並涵蓋東部、偏鄉及離島地區。如高雄市前金國小搭配童話與律動歌曲提升趣味性，宜蘭縣中興國小則將閱讀從學校延伸至家庭，都獲得良好成效。

該計畫由中央大學推動，以「興趣、習慣、身教」3大核心理念，培養孩子「固定時間、固定地點、準時開始」的閱讀習慣，讓學童大量聽讀適齡適性且友善易懂的英文有聲書及繪本，透過自然習得的方式讓學童親近英文、愛上英文。

前金國小自112學年度起加入「明日英文閱讀」的團隊後，學校善用「愛的書庫」英文書箱資源，精選適合低年級學童閱讀的故事文本，並搭配數位英文童話與律動歌曲，創造豐富多元且充滿趣味的閱讀體驗。讓學童在愉快的氛圍中自然親近英文，從被動式聽讀英文故事，逐漸發展至主動於課間時光翻閱繪本，展現出學童對於英文閱讀日益濃厚的興趣。

中興國小則以「藝遊文創、雙語中興」為願景，於113學年度加入計畫後，越來越多學童主動開口說英文、複述故事內容，也進一步帶動更多家長投入共讀活動，讓英文閱讀從校園延伸至家庭，不僅深化親子情感，更形成家庭與學校攜手營造英文閱讀氛圍的正向循環。

國教署說明，「明日英文閱讀」透過系統化推動策略，營造校內閱讀環境與氛圍，強化教師專業發展與社群共學，同時也提供完善的師資培訓課程與輔導觀摩交流機制，協助計畫學校建立穩定的推動模式，攜手運用多元創新策略，將持續推廣，盼英文閱讀能成為學童的生活日常，從小培養閱讀興趣與習慣，厚植終身學習力。

