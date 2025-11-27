教育部推補助！私大宿舍設友善婚育房型 每月5萬

因應國內外研究生、學者可能有攜家帶眷需求，教育部為鼓勵私立大專院校設置婚育房，將提供每房5萬元補助。（姚志平攝）

教育部為鼓勵私立大專院校學生宿舍提供「友善婚育房型」，將提供每月5萬元補助，預計115學年起適用。教育部長鄭英耀今天表示，過去學生宿舍比較少考慮家庭式需求，因應國際學者來台交流，以及國內外研究生可能攜家帶眷，希望藉由補助鼓勵私立大學宿舍，鼓勵學校設置友善婚育房型。

教育部修正私立學校相關經費核配與申請要點，鼓勵私立大專校院學生宿舍每提供一間「友善婚育房型」，就能獲得5萬元補助。教育部日前舉行私立大學校院校務發展計畫說明會，與私立大學討論婚育房補助等措施。

立法院教育及文化委員會今天討論學校供餐法草案，鄭英耀會前受訪表示，台灣高等教育國際化，公私立大學會有許多國外學者、交換生、博士生來台，不少人有攜家帶眷的需求，過去宿舍多半以個人為考量，沒有考慮到家庭需求，為促進學術量能及交流，因此推動補助改善學生宿舍房型。

鄭英耀說，台灣有一定比例學生攻讀碩博士，可能從南到北移動，在學習生活上需要輔助與支持，包括家庭式住宿，樂見技職司與高教司提供這樣協助，透過補助鼓勵私立學校宿舍挪出空間，改造提供友善婚育房，教育部會提供適度經費支持，預計未來這類需求愈來愈多。

