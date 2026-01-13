教育部推雙語生活化 上千國中小融入校園情境

記者黃朝琴／綜合報導

教育部今年投入新臺幣4.08億元經費，協助全國各縣市1049所國中小推動「雙語生活化」，校方透過英語廣播、英語朝會口令及鼓勵學生以英語導覽校園方式等，打造沉浸式語言環境。

教育部今（13）日表示，雙語學習從課程逐步走進校園日常，成為孩子在學校生活中可以自然使用、持續累積的重要能力。教育部自114學年度起整併相關雙語措施，推動「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」，將雙語教育融入校園情境、行政運作與學生活動中。

教育部指出，114學年補助全國22縣市經費共計4.08億元，引導學校依各自特色，將雙語融入校園情境、行政運作與學生活動，全國已有1049所國中小學參與，陪伴學生穩健培養雙語溝通能力與國際視野，115學年度將持續深化推動。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，雙語不再侷限於教室內的學習內容，而是自然流動於校園的各個角落，從行政溝通、學生活動到日常互動，形塑師生共學、彼此支持的校園氛圍，讓語言真正成為孩子「每天都用得到」的學習工具，展現2030雙語政策邁向深化落實的重要進程。

臺南市西門實驗小學將雙語自然融入行政運作與校園生活，如晨間雙語廣播、朝會英語口令等。校方培養學生以雙語接待訪賓、介紹學習成果，化身多語解說員，讓語言在校園中自在流動。

高雄市福山國民中學透過雙語有聲書、影音創作，讓學生學語言也學科技素養，藉雙語闖關活動、健康操及親子園遊會延伸家庭與社區。學生在實際導覽與交流中，勇敢開口累積自信，化身國民外交小尖兵。

教育部表示，透過增能工作坊、成果分享與滾動檢討機制，持續優化推動策略，讓學生在被理解、支持環境中學語言。

高雄市立福山國中結合教學活動與在地資源，讓學生進行文化介紹雙語展能。（教育部提供）

臺南市西門實小透過推動雙語生活化，讓每位學生皆為多語解說員。（教育部提供）