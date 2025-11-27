教育部推「婚育」宿舍 大學生：結婚、生孩沒概念

教育部計劃從明年起推動「友善婚育房型」宿舍政策，鼓勵私立學校提供專門宿舍給懷孕學生或帶有六歲以下孩童的學生，包括國內外籍學生，每提供一間宿舍可獲得新台幣五萬元的補助。 教育部長鄭英耀表示，此政策主要是為了配合大學國際化，提供國際學者和學生更好的生活支持，並與時俱進。

鄭英耀（圖／TVBS資料畫面）

部分大學生對於結婚生子的概念感到遙遠，認為目前討論此事尚早，有的甚至表示支持晚婚或不婚。 文化大學學務長李亦君透露，學校計劃將校內套房改造成獨立的特殊空間，以適應此政策。 部分私立學校和學生擔心，將宿舍改造為「友善婚育房型」可能會對其他學生造成困擾，並且宿舍資源有限，難以提供額外的特殊空間。

廣告 廣告

婚育宿舍（圖／TVBS資料畫面）

外籍學生表示，此政策對自己來說相當方便，認同教育部的政策。 教育部長鄭英耀強調，政府將提供適度經費支持，協助學校改建或設置宿舍。

更多 TVBS 報導

教育部推大專院校宿舍「婚育房」 每房可獲補助5萬

28歲女官兵宿舍墜樓「陳屍草皮」 海軍陸戰隊證實

宜蘭生育津貼加碼！一胎補助2.3萬 新制明年上路

中高齡就業者成台灣勞動市場主力！2037年恐占半數 企業「1關鍵」卻成阻礙

