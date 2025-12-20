教育部推2026教育新制 青年百億海外圓夢計畫擴及高中職弱勢生

教育部外觀。李政龍攝



年終將至，教育部今（20）日說明2026年起將上路的多項教育新制，聚焦青年國際移動、弱勢學生資源挹注、終身學習及家庭教育等面向，期望縮短教育資源落差，協助不同族群學生多元發展。

在「青年百億海外圓夢基金計畫」方面，教育部宣布，明年起新增「圓夢助力方案」，對象為15歲至未滿18歲青年，或現就讀公私立高中職、但已年滿18歲的學生，且須具備低收入戶、中低收入戶、偏鄉、原住民族或其他特殊境遇身分。該方案旨在協助資源相對不足的青年走向國際。第1梯次報名期間為即日起至今年12月31日，第2梯次為明年2月23日至4月7日，執行時間自明年4月至12月。

廣告 廣告

此外，教育部也宣布自明年元旦起，放寬「學海惜珠計畫」申請資格。凡符合「教育部大專校院弱勢學生助學計畫」助學金補助資格，或父母之一領有身心障礙證明者，皆可提出申請，讓更多家庭經濟條件較不利的學生，有機會出國交換或海外實習，拓展國際視野。

在青年職涯銜接方面，教育部同步推動「青年生涯領航計畫」，即日起開放報名，至明年2月28日截止，並預計於明年8月正式執行，協助青年探索生涯方向與未來發展。

另配合敬軍與支持軍人家庭政策，「大專校院學生校內住宿補貼計畫」自明年2月1日起，現役軍人子女的校內住宿補貼金額，將由每學期新台幣5000元，提高至7000元。

因應台灣邁入超高齡社會，教育部也規劃自115學年度（2026年8月起）推動「30+無界大學試辦計畫」，協助30歲以上國民透過正規與系統化學習管道，更新知識與技能，提升再就業與社會參與能力。

此外，教育部說明，「圖書館結合家庭教育試辦計畫」將以圖書館為核心，串聯學校、家庭教育中心及在地團體，推動跨世代共讀與家庭共學，即日起至明年12月，委請國立圖書館及地方政府共同辦理，整合資源，打造社區家庭教育推廣據點。

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生