教育部推AI共學手冊 提醒正確使用科技工具

記者黃朝琴／臺北報導

人工智慧（AI）的發展對教育造成深遠影響，教育部推出2本手冊，《我和AI一起學》為國小三至六年級設計，《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》，提供國中、高中生閱讀，引導不同年齡的學生，找到適合的方式與AI共學，並提醒正確使用科技工具、謹慎查證，將AI視為幫手，而非代工機器。

教育部今（29）日表示，生成式AI (Artificial Intelligence)快速走進生活，教育部為孩子們準備貼心實用學習禮物，透過2本小工具書，陪伴學生探索與思考「生成式AI學習應用」。

《我和AI一起學》像一本充滿插畫與任務的冒險讀本，從生活情境出發，引導孩子實際操作生成式AI，學習如何提問、如何在國語、自然、社會等學科中善用AI協助理解與整理。書中不斷提醒孩子，思考與創意始終來自於自己，而AI是學習的好幫手，透過引導式問題與自我檢核，孩子學會修正、判斷與再創作，培養主動學習的能力。

《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》則陪伴青少年走向更深層的理解。從資訊真偽、媒體識讀，到智慧財產權與隱私安全，手冊引導青少年建立穩定的價值判斷，養成「先求證、再分享」的數位素養。科技愈強大，責任也愈重要，懂得安全、正確地使用AI，正是未來公民的關鍵能力。

手冊中提醒，AI是幫手，不是代工機器，AI給的答案不一定都正確，因此要記得查證來源，並要小心操作，不要輸入個資，作業也要程式標註有AI協助。

手冊也教導如何向AI下對話指令（prompt），例如要明確指出指令的作用、設定條件；如果是要創作圖像，可清楚描述風格、場景、光影、氛圍等，指令越清楚，生成的資料越符合所需。

手冊建議，可嘗試讓AI扮演不同的角色，例如學習歷史課程時，可請AI扮演林肯總統，藉由對話了解種族解放及自由的意義；國文課可請AI從作文老師、讀者、編輯等多元角度，給予不同的回饋。

手冊提醒，AI雖然好用，但過度依賴，可能會削弱判斷思考、資訊素養、媒體識讀能力。使用者也可能不再主動練習原創思考、風格發展、語言表達，基本的生活技能也可能退化，一旦沒有AI幫忙，就什麼事情都做不好。

教育部長鄭英耀在書序指出，生成式AI改變了知識的獲取方式，也重新定義學習的樣貌，這兩本手冊期盼引導學生從多角度認識AI、反思AI，並建立安全使用的觀念和能力，「以負責任且有智慧的方式使用科技」。鄭英耀強調，AI的力量越大，人們越需要具備批判思考能力，了解AI的原理、限制與風險，學會判斷資訊真偽和偏誤。

教育部強調，希望學子在與AI相遇的旅程中，應保有好奇、勇於嘗試，也能慢慢學會判斷與選擇，懂得用自己的眼睛看世界、用自己的心思考，再借助AI擴展視野。相關手冊可參考教育部網站，或點擊連結完整下載手冊，《我和AI一起學》適合小學生（https://reurl.cc/bNeoZv），《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》適合國、高中生（https://reurl.cc/pK8bna）。

小學版《我和AI一起學》（教育部提供）

國高中版《駕馭AI，洞察未來：數位公民的必修課》（教育部提供）