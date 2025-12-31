教育部提高中小學導師職務加給、鐘點費、增行政工作獎金 三十萬人受惠

圖：教育部長鄭英耀等宣布調升教師相關待遇。（記者張添福攝）

為展現對教師專業付出之支持，並體恤教學現場長期累積的工作負荷，行政院已同意調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金，並追溯自一一四年九月一日起生效；另擴大「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」之傷害保險適用對象。

教育部表示，近年來教育政策持續推動，教學型態日趨多元，教師除教學本務外，尚須投入班級經營、學生輔導、親師溝通及行政協作等工作，長時間承擔高度責任與壓力。教育部持續傾聽第一線教師聲音，並審慎評估教學現場實際需求，期盼透過制度性調整，讓教師在付出專業的同時，也能獲得相應的支持與肯定。

此次調整重點包括：公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新臺幣三千元調高至四千元，以肯定導師在班級經營與學生照顧上的關鍵角色；兼任及代課教師鐘點費全面調增二十％，國民小學由三三六元調升至四０五元、國民中學由三七八元調高至四五五元、高級中等學校由四爾０元調升至五０五元，實質改善教師授課待遇；另依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每月一千元至二千元不等之行政工作獎金，獎勵教師兼任行政職務之表現；以上措施受惠教師人數約三十萬人。另自願赴偏遠地區教師投保傷害保險部分，如「偏遠地區學校」教師自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者及「特殊偏遠地區學校」教師至「極度偏遠地區學校」服務者，得續保傷害保險。

教育部指出，本次待遇調整展現政府對教育人員長期投入的重視與支持，不僅有助於提升教師士氣與工作穩定度，也能鼓勵更多教師願意承擔導師及行政職務，確保校務運作順暢，進而讓學生在穩定、安心的教學環境中學習與成長。

除了調高教師待遇以外，為了減輕教師兼任行政工作之負擔，教育部已全面盤點每年例行辦理之資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動等事項，精進推動「行政減量」之調整措施，包括停辦或減併辦理內涵、調減辦理頻率、提升既有資訊之運用、採行彈性而簡化之辦理方式等。

舉例而言，國教署往年例行性向地方政府或學校調查之全國高級中等學校名冊、部分教育人員進用情形等資料，將調整由既有資訊系統提供，不再調查；過去學校每月填報之輔導工作推動成果，調減其填報頻率為每半年填報；各類教育人員之增能訓練，將視活動內涵，開放參加人員得選擇改採線上視訊參與，且近年內相同內涵之業務研習、活動，已參加過者，得免再參加；過去採紙本或電子表單調查之各類教育人員（如外籍英語教師）進用及配置情形資料，將簡化填報作業，納入既有資料庫辦理。

教育部表示，教育理念與政策與時俱進，需請地方政府及學校配合辦理之行政事務也會隨之變動，因此，教育部將持續徵詢、參採教學現場及教育團體之意見，常態性地檢討、精進各項行政事務的辦理內涵及方式，減輕學校行政負擔。

教育部強調，教師是教育現場最重要的核心力量，未來將持續滾動檢討相關制度，打造更友善且永續的教育工作環境，與全體教師攜手守護孩子的學習與未來。