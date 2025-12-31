教育部部長鄭英耀感謝教師們的付出,教育部提高公立中小學導師加給、鐘點費、增給行政獎金

教育部提高公立中小學導師加給、鐘點費、增給行政獎金

教育部表示，為了展現對教師專業付出的支持，並體恤教學現場長期累積的工作負荷，行政院同意調高公立中小學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金，並追溯自今年(114年)9月1日起生效；另並擴大「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」的傷害保險適用對象。教育部將於明年(115年)1月撥款，教師戶頭何時入帳則看各縣市政府的作業。

教育部部長鄭英耀表示，近年來教育政策持續推動、教學型態日趨多元，教師除了教學之外，還需要投入班級經營、學生輔導、親師溝通及行政協作等工作，教育部持續傾聽第一線教師的聲音，希望透過制度性調整，讓教師在付出專業的同時，也能獲得相應的支持與肯定。

廣告 廣告

鄭部長指出，這次調整重點包括公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新臺幣3,000元調高至4,000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高級中等學校由420元調升至505元，實質改善教師授課待遇；另依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每月1,000元至2,000元不等的行政工作獎金，獎勵教師兼任行政職務的表現。

另外，自願赴偏遠地區教師投保傷害保險部分，像是「偏遠地區學校」教師自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者及「特殊偏遠地區學校」教師到「極度偏遠地區學校」服務者，得續保傷害保險。