教育部提高教師待遇 工會盼比照勞工定期調薪

（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天宣布，提高中小學導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，增給教師行政工作獎金。教師工會組織肯定政策方向，稱是歷年最大漲幅，但仍期盼比照勞工建立定期調薪制度。

教育部長鄭英耀今天召開記者會，宣布多項提高教師待遇的措施，包括將公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3000元調高到4000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%；增給行政工作獎金1000元到2000元。

全國代理暨代課教師產業工會發布新聞稿，肯定上述政策方向，其中鐘點費於111年僅調漲5%，這次一次調漲20%，是歷年最大幅度，政府展現誠意，是送給教育現場人員的新年大禮。

代理教師工會指出，合理的鐘點費與導師費水準，直接影響教師是否願意投入教學、承擔額外授課與導師責任，也有助於各校招募人力時的吸引力；但長期來看，還是希望建立制度化的調整公式，依據物價逐年調整。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良受訪表示，這是遲到許久的待遇調整，雖然與他們期待的還有不小落差，但還是願意正面看待。

侯俊良也認為，美中不足的是缺乏關鍵的「調薪法制化」，建立定期調整機制。全教總並呼籲再增列專責輔導職務加給，與教師專業加給同步調整。教育部也不要忘了私立學校鐘點費缺乏規範，導致許多教師鐘點費領得極低，甚至沒有標準可言。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，政策仍有很大的進步空間，教師薪資待遇及各種加給應隨物價指數每年調整，才能趕上高漲的通貨膨脹，吸引更多優秀人才進入教育職場。（編輯：吳素柔）1141231