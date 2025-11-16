教育部擬分級補助大專校院電費 有校長籲專款專用以培育AI人才

近年來，大專校院的電費調漲差額，多由教育部編列大筆預算支應，為了控制預算，傳出教育部正研擬將大專校院的電費分級補助方案，依學校屬性、用電規模分為9個等級，依節電成果給予獎勵，或追回部分補助款，引發討論。

有大學校長認為，如果校內有新建築、宿舍落成，電費就會暴增。

台大校長陳文章表示，「電費的節省跟補助費的關係，希望用一個期間來看，我想說用一年時間來看是比較不準的，有時候電費的消耗或者那一天剛好有一個什麼事情，建築或者設施，想說是不是應該是比較用3年啦，或者更長一點來看。」

也有校長及學者認為，國家為了發展AI和半導體科技，部分大學配合政府積極投入資源，從事AI和半導體科技的專業人才培育，可是AI是吃電怪獸，相關教學設備用電量大，建議教育部要妥善分級，或是以專款專用方式補助這些學校。

陽明交大校長林奇宏提及，「假設我們這些產業，它其實歲收也是多的，專款的補助，對於尤其我們現在正在面對這個產業快速地發展，政府的補貼、專款專用，這是一個可以思考的方向。」

台科大兼任副教授羅天一認為，「像AI的趨勢已經是非常明顯的，所以你回到教育是一個國家未來的根本，你為了國家能夠更好，在教育的根本下多下一些功夫，給他一個專款專用，是應該有一個正面期待性的。」

對此，教育部強調，目前相關方案還未定案，正透過與全國大專校院所屬協進會，徵詢會員意見，會依相關建議修正方案、滾動檢討，必要時會邀集協進會開會討論。